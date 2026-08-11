Το TikTok επιστρέφει στον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στους περιορισμούς για τη χρήση του TikTok στις συσκευές των μελών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τέλος στους περιορισμούς για τη χρήση του TikTok στις συσκευές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι η δημοφιλής πλατφόρμα δεν αποτελεί πλέον απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μετά τη μεταβίβαση του ελέγχου των αμερικανικών δραστηριοτήτων της σε Αμερικανούς επενδυτές.

Μέσω υπομνήματος, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου ανακάλεσε την οδηγία του 2023 που απαγόρευε τη χρήση του TikTok σε κυβερνητικές συσκευές. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί εξαιτίας των φόβων ότι η τότε κινεζική ιδιοκτησία της πλατφόρμας δημιουργούσε κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων.

Είχε προηγηθεί γνωμοδότηση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία το TikTok δεν θεωρείται πλέον «καλυπτόμενη εφαρμογή» βάσει του νόμου του 2022 που είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό του από τις ομοσπονδιακές πλατφόρμες.

Η συμφωνία που άλλαξε τα δεδομένα

Καθοριστική για την αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον ήταν η συμφωνία που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και μετέφερε τον έλεγχο των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την κινεζική ByteDance σε κοινοπραξία αμερικανικών εταιρειών, με επικεφαλής την Oracle και την εταιρεία private equity Silver Lake.

Η συμφωνία, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Τραμπ, απέτρεψε την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ βάσει του νόμου του 2024, που είχε θεσπιστεί υπό τον φόβο ότι η πλατφόρμα και η ByteDance θα μπορούσαν να διαβιβάζουν δεδομένα Αμερικανών χρηστών στις κινεζικές αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η σημερινή εκδοχή του TikTok λειτουργεί ανεξάρτητα από την ByteDance και ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς επενδυτές. Υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουν επίσης αναθεωρηθεί ο αλγόριθμος προτάσεων περιεχομένου και το πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας, με στόχο την προστασία των δεδομένων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η απόφαση κλείνει, τουλάχιστον προς το παρόν, έναν πολυετή κύκλο αντιπαράθεσης γύρω από τους δεσμούς του TikTok με την Κίνα. Η ίδια η πλατφόρμα και το Πεκίνο είχαν επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ότι τα δεδομένα των χρηστών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις κινεζικές αρχές ή ότι το TikTok θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση συγκεκριμένων αφηγημάτων και παραπληροφόρησης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει εξελιχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή της πλατφόρμας, την οποία έχει πιστώσει ακόμη και με συμβολή στην εκλογική του νίκη το 2024, ενώ έχει ευχαριστήσει δημόσια τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για τη συμβολή του στην έγκριση της συμφωνίας.