Τουλάχιστον έξι νεκροί από επίθεση των Χούθι σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι απώλειες πάνω στο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας Tihamah, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα είναι οι πρώτοι θάνατοι από πλήγμα των Χούθι σε πλοίο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

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Ένα πλοίο αποτέλεσε στόχο κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης, με την ακτοφυλακή να κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις που αποδίδονται στους φιλοϊρανούς Χούθι.

Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγικής σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν, τον Ιούλιο, τον αποκλεισμό του σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα, μεσούσης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Τέσσερις ναυτικοί του φορτηγού πλοίου Tihamah -τρεις Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος- έχασαν τη ζωή τους σε ένα πρώτο πλήγμα που «προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο και σημαντικές ζημιές», σύμφωνα με την ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο πλήγμα στόχευσε το πλοίο καθώς οι διασώστες πραγματοποιούσαν επιχείρηση εκκένωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη των δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είχε αναφέρει νωρίτερα ότι οι νεκροί ήταν τέσσερις, κατηγόρησε τους αντάρτες Χούθι ότι έπληξαν το φορτηγό πλοίο με «τρεις διαδοχικούς βαλλιστικούς πυραύλους καθώς αυτό διέσχιζε το στενό». Διευκρίνισε ότι το πλοίο μετέφερε τρόφιμα.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO και η εταιρία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard Tech ανέφεραν επίσης την επίθεση.

Σύμφωνα με μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στους Χούθι, οι ένοπλες δυνάμεις της οργάνωσης στόχευσαν ένα πλοίο που μετέφερε σαουδαραβικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Οι απώλειες πάνω στο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας Tihamah, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα είναι οι πρώτοι θάνατοι από πλήγμα των Χούθι σε πλοίο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ένα άλλο περιστατικό, το υπό παναμαϊκή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Vela Nova χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ έπλεε στον Κόλπο του Ομάν, δήλωσαν πηγές ναυτικής ασφάλειας στο Reuters.

Η Wall Street Journal ανέφερε πως το πλοίο δέχτηκε επίθεση από αμερικανικό ελικόπτερο το οποίο εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο πηδάλιο του πλοίου αφότου αυτό είχε προσπαθήσει να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμανια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση").

Εφόσον επιβεβαιωθεί θα είναι το 12ο πλοίο στο οποίο επιτίθενται δυνάμεις των ΗΠΑ αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών τον Απρίλιο και το τρίτο αφότου ο αποκλεισμός επιβλήθηκε και πάλι στις 14 Ιουλίου.

Το πλοίο φέρεται να επλήγη περίπου 71 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Πακιστάν, ανέφεραν η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard και μία πηγή ναυτιλιακής ασφάλειας. Η UKMTO ανέφερε επίσης ότι έλαβε αναφορά για ένα συμβάν με πλοίο εμπορευματοκιβωτίων και στρατιωτικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ