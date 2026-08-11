Πυρκαγιά στο Πικέρμι: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας σε αυτοκίνητο

Ένας νεκρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 15.30 σήμερα, 11 Αυγούστου 2026, σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στο Πικέρμι Αττικής.

Ένας νεκρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 15.30 σήμερα, 11 Αυγούστου 2026, σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στο Πικέρμι Αττικής.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν στη συνέχεια, ενώ τις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνθρωπο απανθρακωμένο, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε και η σορός και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν στο σημείο 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπάτων.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά και γίνονται οι τελευταίες ενέργειες για την κατάσβεσή της.

Ωστόσο, στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής του ΠΣ, καθώς και αστυνομικοί, για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ