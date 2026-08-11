Πακιστάν: ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία»

Κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία» βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, προσθέτοντας ότι μια διαρκής ειρήνη θα είναι προς το συμφέρον της περιοχής.

Κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία» βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, προσθέτοντας ότι μια διαρκής ειρήνη θα είναι προς το συμφέρον της περιοχής.

«Τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μια ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας», είπε ο Ασίφ στο Bloomberg.

«Οι ενδείξεις τις τελευταίες δύο τρεις ημέρες είναι πως είμαστε κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση», πρόσθεσε.

Τα σχόλια έρχονται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετεί μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να πληρώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν από προηγούμενες επιθέσεις, αφού κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι ζήτησε δημόσια αποζημίωση για τις πολεμικές απώλειες, παρόλο που το θέμα δεν είχε τεθεί στις διαπραγματεύσεις.

Μετά την είδηση, το πετρέλαιο έχασε τα κέρδη που κατέγραφε νωρίτερα καθώς δεν υπήρχε κάποια χειροπιαστή εξέλιξη από τις δύο πλευρές.

Επίσης, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, έφτασε στην Τεχεράνη για συνομιλίες.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.