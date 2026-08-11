Γαλλία: Εγκληματική ομάδα έκανε delivery ναρκωτικά σε φυλακή, πάνω από 1.800 παραδόσεις σε 2 μήνες

Κατά τη διάρκεια ερευνών, κατάσχεσαν 500 γραμμάρια κάνναβης, 6000 ευρώ μετρητά, ένα όχημα όπως και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με 18 μπαταρίες, που χρησιμοποιούταν για τις παραδόσεις.

Περισσότερες από 1.800 παραδόσεις σε λιγότερο από δύο μήνες: πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για την εξάρθρωση ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στη φυλακή του Βίλφρανς σιρ Σον (κεντροανατολικά), ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική αστυνομία.

Το 2025, περισσότερες από 5000 πτήσεις ή απόπειρες πτήσεων σε φυλακές με ντρόουν καταγράφηκαν στη Γαλλία, έναντι περισσότερων από 800 το 2024, είχαν αναφέρει τον Ιανουάριο οι σωφρονιστικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επισημαίνοντας πως αυτή η μεγάλη αύξηση συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη ανιχνευτών drone.

Μεταξύ των πέντε υπόπτων που θεωρούνται ύποπτοι στην υπόθεση του Βίλφρανς σιρ Σον, ένας ανήλικος θα δικαστεί τον Σεπτέμβριο και εν αναμονή της δίκης του μεταφέρθηκε σε κλειστό εκπαιδευτικό κέντρο και τέσσερις ενήλικες, εκ των οποίων τρεις έχουν προφυλακιστεί, θα δικαστούν τον Οκτώβριο, διευκρινίζει η γαλλική αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Τρεις από τους συλληφθέντες συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω.

Η οργάνωση ήταν «ιδιαίτερα δομημένη» και επιχειρούσε από «δύο ζώνες απογείωσης» που βρίσκονταν πολύ κοντά στη φυλακή.

Σε διάστημα 51 ημερών, οι ερευνητές καταμέτρησαν 1.826 παραδόσεις. Κατά τη διάρκεια ερευνών, κατάσχεσαν 500 γραμμάρια κάνναβης, 6000 ευρώ μετρητά, ένα όχημα όπως και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με 18 μπαταρίες, που χρησιμοποιούταν για τις παραδόσεις.

«Δεν μας προκαλεί έκπληξη», δήλωσε μια συνδικαλιστική πηγή στο AFP, υπογραμμίζοντας πως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τη διακίνηση.

Οι παραδόσεις γίνονται τη νύχτα από drone χωρίς φώτα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την τοποθεσία τους. Συνεπώς, «ακούμε το drone αλλά δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ή σε ποιο κελί κάνει την παράδοση», εξηγεί η πηγή.

«Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εξακολουθούν να ανησυχούν πολύ» ότι στο μέλλον τα drones θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση όπλων, για παράδειγμα, προσθέτει.

Τον Ιανουάριο, ένας 26χρονος, πρώην κρατούμενος και ο ίδιος, καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη, γιατί διηύθυνε ένα εξελιγμένο δίκτυο παραδόσεων με μη επανδρωμένα οχήματα σε κρατούμενους στη βόρεια Γαλλία.

Στην υπόθεση αυτή, οι παραγγελίες των δεμάτων γίνονταν μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Snapchat και τα κέρδη της οργάνωσης ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ