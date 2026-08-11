Προβλήματα για την κόρη του Μπιλ Γκέιτς: Το «κόλπο» με τα cookies και τα $80.000 την ημέρα

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Phoebe Gates, κόρη του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, μετά από νέα αποκάλυψη του Bloomberg για την startup Phia, την οποία ίδρυσε μαζί με τη Sophia Kianni.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Phoebe Gates, κόρη του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, μετά από νέα αποκάλυψη του Bloomberg για την startup Phia, την οποία ίδρυσε μαζί με τη Sophia Kianni. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο συνιδρύτριες γνώριζαν επί μήνες ότι το λογισμικό της εταιρείας μπορούσε να αποδίδει στην Phia πωλήσεις που στην πραγματικότητα δεν είχε πραγματοποιήσει.

Η Phia λειτουργεί ως «προσωπικός βοηθός αγορών», βοηθώντας τους καταναλωτές να εντοπίζουν χαμηλότερες τιμές και εκπτωτικούς κωδικούς. Όταν η υπηρεσία της συμβάλλει σε μια αγορά, λαμβάνει προμήθεια από τον retailer.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Bloomberg, είναι ότι η Phia χρησιμοποιούσε τεχνικές γνωστές ως «cookie stuffing», τοποθετώντας σε ορισμένες περιπτώσεις tracking cookies ακόμη και χωρίς ουσιαστική αλληλεπίδραση του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να εμφανίζεται ως υπεύθυνη για μια πώληση και να διεκδικεί την αντίστοιχη προμήθεια, ακόμη και όταν δεν είχε οδηγήσει η ίδια τον πελάτη στην αγορά.

Η πρακτική έχει ιδιαίτερη σημασία στο affiliate marketing, καθώς τα cookies λειτουργούν ουσιαστικά ως η «απόδειξη» για το ποιος έφερε την πώληση. Κανονικά ο καταναλωτής πρέπει να έχει αλληλεπιδράσει σκόπιμα με τον affiliate, για παράδειγμα πατώντας έναν σύνδεσμο ή χρησιμοποιώντας έναν εκπτωτικό κωδικό. Σύμφωνα με το Bloomberg, όμως, η Phia μπορούσε να εισάγει το δικό της cookie στη διαδικασία και να αντικαθιστά ακόμη και παραπομπές άλλων publishers.

Η αποκάλυψη αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή η εταιρεία είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι πληροφορήθηκε το πρόβλημα μόλις «τις τελευταίες 24 ώρες», αποδίδοντάς το σε software bug. Ωστόσο, σύμφωνα με εσωτερικές συνομιλίες στο Slack που επικαλείται το Bloomberg, Gates και Kianni γνώριζαν σχετικά με τις συγκεκριμένες λειτουργίες τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο.

Ειδικά για την Phoebe Gates, το Bloomberg αναφέρει ότι στις 18 Δεκεμβρίου, συζητώντας με developers για τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες προμήθειες από το Etsy, ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι η αυτόματη τοποθέτηση cookie λειτουργούσε σε όλα τα sites με κουπόνια. Όταν developer εξήγησε ότι τα cookies τοποθετούνταν αυτόματα με την εμφάνιση του pop-up, ακόμη και χωρίς χρήση κουπονιού, η Gates φέρεται να απάντησε ότι η Phia θα έπρεπε να «καταγράφει κάθε συναλλαγή» εφόσον λειτουργούσε το cookie drop. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ανησυχία της αφορούσε πρόβλημα στη λειτουργία του pop-up και στην εμφάνιση των κουπονιών στους χρήστες.

Παράλληλα, εσωτερικό dashboard που είδε το Bloomberg φέρεται να περιλάμβανε λειτουργία με την ονομασία «enable coupon auto drop», η οποία ενεργοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου και απενεργοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου -την ίδια ημέρα που το Bloomberg επικοινώνησε με την εταιρεία.

Εντυπωσιακά τα νούμερα

Οι οικονομικές διαστάσεις είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με εσωτερικό διάγραμμα εσόδων, μετά την απενεργοποίηση των επίμαχων λειτουργιών, τα μέσα ημερήσια έσοδα της Phia υποχώρησαν από περίπου 80.000 δολάρια σε 10.000-28.000 δολάρια. Προκαταρκτική εσωτερική ανάλυση απέδιδε στο cookie stuffing περίπου το 51% της αξίας των εμπορευμάτων για τις πωλήσεις που η Phia είχε πιστωθεί τον Ιούνιο. Η εταιρεία αμφισβητεί το συγκεκριμένο ποσοστό, υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε σε λανθασμένη μεθοδολογία και υπερεκτίμησε την επίπτωση.

Το θέμα έχει ήδη συνέπειες. Η Impact.com, που διαχειρίζεται προμήθειες affiliate marketing, ανέφερε ότι ανέστειλε τη Phia από το marketplace της μετά το πρώτο δημοσίευμα του Bloomberg και ανακατανέμει προμήθειες που είχαν αποδοθεί στην startup αλλά δεν είχαν ακόμη καταβληθεί.

Η Phia, η οποία άντλησε 35 εκατ. δολάρια από γνωστούς επενδυτές τον Ιανουάριο, δηλώνει ότι οι λειτουργίες που προκαλούσαν λανθασμένη απόδοση πωλήσεων αφαιρέθηκαν στις 7 Ιουλίου. Παράλληλα εξετάζει τις συναλλαγές, έχει αρχίσει να επιστρέφει προμήθειες στους εμπορικούς συνεργάτες της και σχεδιάζει να προσλάβει επικεφαλής συμμόρφωσης, ώστε, όπως αναφέρει, κάτι αντίστοιχο να μην επαναληφθεί.