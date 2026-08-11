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Ουκρανία: Το εργοστάσιο Zaporizhstal διέκοψε τη λειτουργία του μετά από ρωσική επίθεση

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Ουκρανία: Το εργοστάσιο Zaporizhstal διέκοψε τη λειτουργία του μετά από ρωσική επίθεση
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Ο ουκρανικός γίγαντας της χαλυβουργίας Zaporizhstal διέκοψε πλήρως τη λειτουργία του μετά από ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μητρική του εταιρεία Metinvest.

Ο ουκρανικός γίγαντας της χαλυβουργίας Zaporizhstal διέκοψε πλήρως τη λειτουργία του μετά από ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μητρική του εταιρεία Metinvest.

«Η εχθρική επίθεση προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και την υποδομή των επιχειρήσεων της Metinvest στη Ζαπορίζια, καθώς και στις κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οπτάνθρακα και την λειτουργία των υψικαμίνων», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
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