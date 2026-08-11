Η γνώμη των Ελλήνων για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό κοινό αφήνει η «Οδύσσεια» του Νόλαν, με το 90% των Ελλήνων να γνωρίζει ή να έχει ακούσει για την ταινία, σύμφωνα με έρευνα της Κάπα Research.

Ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό κοινό αφήνει η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με το 90% των Ελλήνων να γνωρίζει ή να έχει ακούσει για την ταινία και σχεδόν έναν στους δύο (48%) να έχει ήδη συμμετάσχει σε συζητήσεις γύρω από αυτήν. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Κάπα Research, η παραγωγή φαίνεται να ξεπερνά τα στενά κινηματογραφικά όρια, καθώς οι θεατές τη συνδέουν με τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, τον τουρισμό και την επαφή των νεότερων γενεών με την αρχαία ελληνική γραμματεία.

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Είναι χαρακτηριστικό ότι το 79% όσων έχουν δει την ταινία θεωρεί πως αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ενώ το 75% εκτιμά ότι μπορεί να ενισχύσει τον ελληνικό τουρισμό. Την ίδια στιγμή, επτά στους δέκα θεατές αξιολογούν θετικά την ταινία, χωρίς πάντως να λείπουν οι ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Νόλαν μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος.

Ειδικότερα, επτά στους δέκα θεατές (71%) την αξιολογούν πολύ ή αρκετά θετικά, με κυρίαρχα συναισθήματα την ικανοποίηση (45%) και τον ενθουσιασμό (18%) κατά την έξοδο από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Το ισχυρότερο εύρημα της έρευνας, ωστόσο, αφορά τον θετικό αντίκτυπο της ταινίας στη διεθνή εικόνα της χώρας. Το 79% των θεατών θεωρεί ότι η κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με το 72% των θεατών, η ταινία έφερε τις νέες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, ενώ λειτούργησε και ως έναυσμα πολιτιστικής αναζήτησης, κάνοντας τον Όμηρο θέμα οικογενειακής συζήτησης για το 36% και οδηγώντας το 31% σε συγκρίσεις της ταινίας με τα πρωτότυπα κείμενα.

Στην αποτίμηση των επιμέρους στοιχείων του έργου, τα οπτικά εφέ (86%), οι ερμηνείες των Ματ Ντέιμον και Αν Χάθαγουεϊ (85%) και η σκηνοθεσία (81%) κέρδισαν τις εντυπώσεις, με τη μεταφορά του ομηρικού έπους (48%) να συγκεντρώνει τη χαμηλότερη αξιολόγηση, υποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες παραμένουν αυστηροί και απαιτητικοί απέναντι στη διαχείριση της πολιτιστικής τους παράδοσης.

Το ελληνικό κοινό δεν αποδεσμεύει τον σκηνοθέτη από την υποχρέωση σεβασμού της ομηρικής κληρονομιάς, του παρέχει όμως το περιθώριο για δημιουργικές αποκλίσεις. Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης μπορεί να διχάζει την κοινή γνώμη (46% θετικές/ουδέτερες απόψεις έναντι 46% αρνητικών), αλλά κερδίζει σημαντικό έδαφος μεταξύ των θεατών (62%). Συνολικά, η πλειοψηφία εμφανίζεται σχετικά δεκτική (57%) απέναντι στις πιο ελεύθερες διασκευές της αρχαίας ιστορίας και μυθολογίας, ενώ οι απόψεις για την υπεροχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας έναντι της πιστής τήρησης του κειμένου παραμένουν μοιρασμένες (40%-39%), διατηρώντας την επιφύλαξη απέναντι στην πλήρη χειραφέτηση του δημιουργού.