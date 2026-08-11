Υπ. Τουρισμού: «Οι πολίτες κατανοούν τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», χθες 10 Αυγούστου 2026, το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «οι Έλληνες πολίτες κατανοούν τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», χθες 10 Αυγούστου 2026, το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «οι Έλληνες πολίτες κατανοούν τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, το ΠΑΣΟΚ όχι». Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα των ελληνικών νοικοκυριών που επιθυμούν να κάνουν διακοπές στη χώρα τους. Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, το υπουργείο Τουρισμού κατευθύνει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Όπως επισημαίνεται, «οι Έλληνες πολίτες, κατανοώντας τη στρατηγική που εφαρμόζεται, και ανταποκρινόμενοι σε αυτή, προκειμένου φυσικά να αυξήσουν και το όφελός τους ως δυνητικοί δικαιούχοι, έχουν υποβάλει, ήδη από τις 5 Αυγούστου 2026 έως σήμερα, που παραμένει ενεργό το δικαίωμα αιτήσεων, 647.000 αιτήσεις στο σύνολο, από τις οποίες οι 451.000 αφορούν στη χαμηλή περίοδο, ενώ οι 196.000 στην υψηλή. Αποδεικνύεται έτσι ότι, το ενδιαφέρον των πολιτών για διακοπές και αναψυχή μπορεί, με στρατηγική που συνοδεύεται από τα κατάλληλα κίνητρα, να στραφεί προς όλους τους μήνες του χρόνου, πέραν της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου αιχμής. Υπενθυμίζεται δε ότι, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ΑΦΜ έως τα μεσάνυχτα της 21ης Αυγούστου 2026».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως «το ΠΑΣΟΚ, αδυνατώντας φυσικά να κατανοήσει την επιτυχία μιας ολόκληρης στρατηγικής, που δημιουργεί υψηλά έσοδα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη διάχυση της επισκεψιμότητας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, και χωρίς καμία απολύτως στοιχειοθέτηση, προέβη σε πρόχειρους συμψηφισμούς με το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας- Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) "κοινωνικός τουρισμός", καθώς και σε αυθαίρετα συμπεράσματα, που μεταξύ άλλων, στερούνται και στοιχειώδους γνώσης για τη λειτουργία του δημόσιου λογιστικού. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι:

- Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους απευθύνεται στο σύνολο των ενήλικων φορολογικών κατοίκων της χώρας, που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, με την επιλογή των δικαιούχων να πραγματοποιείται μέσω κλήρωσης.

- Η ενίσχυση χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, παρέχοντας σημαντική ευελιξία για τους δικαιούχους που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα το κατάλυμα της προτίμησής τους.

- Το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με κρατήσεις υπέρ ΔΥΠΑ και εγγεγραμμένους ανέργους, που πληρούν καθορισμένες προϋποθέσεις, ενώ η επιλογή γίνεται με σύστημα μοριοδότησης και κατάταξης βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Η δε παροχή αξιοποιείται αποκλειστικά σε καταλύματα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το υπουργείο Τουρισμού και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης βρίσκονται σε στενή και διαρκή συνεργασία, ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των δύο προγραμμάτων, και να αποφεύγεται η διπλή ενίσχυση του ίδιου δικαιούχου κατά την ίδια χρονική περίοδο, με αμοιβαίο αποκλεισμό των ωφελουμένων του ενός προγράμματος από το άλλο.

Με βάση επομένως τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, που υλοποιείται συντεταγμένα, το υπουργείο Τουρισμού ήλθε να ευεργετήσει τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά ιδιαίτερα συνοπτικές διαδικασίες, μια κλήρωση για 1,5 χρόνο, ως τις 31/12/2027.

«Όλο αυτό το στοχευμένο σκεπτικό του νέου Προγράμματος του υπουργείου Τουρισμού, το ΠΑΣΟΚ, με μια αποτυχημένη, λόγω προχειρότητας και ανακρίβειας, ανακοίνωση, επέλεξε να το εμβολίσει, με άστοχες και παρωχημένες αιτιάσεις, που παραπληροφορούν σκόπιμα την κοινή γνώμη.

Στη βάση αυτή, συμπληρωματικά ενημερώνουμε το ΠΑΣΟΚ, για αυτά που, επίσης, όφειλε να γνωρίζει: Τα δήθεν αναξιοποίητα 6 εκατ. του περυσινού κύκλου επέστρεψαν στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό -όπως ορίζει το δημόσιο λογιστικό-, βελτιώνοντας το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, διατιθέμενα και πάλι στην ελληνική κοινωνία, ανάλογα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Το νέο πρόγραμμα ‘‘τρέχει'' μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, με δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στη β' φάση, με βάση την απορρόφηση της α', και χωρίς νέα κλήρωση και περαιτέρω γραφειοκρατία για τους πολίτες» σημειώνεται.

Το υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα για την ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, που έχει ως αποτέλεσμα τη δίκαιη κατανομή του οφέλους από τον τουρισμό, για όλους τους Έλληνες πολίτες.

«Το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να παρακολουθήσει τα ζητούμενα της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας» καταλήγει η ανακοίνωση.