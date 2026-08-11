Χρηματιστήριο: Μικρή άνοδος με «δυνατό» τζίρο

Με μικρά κέρδη έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης, σε μια συνεδρίαση με τζίρο που ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ. ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy και CrediaBank ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Με μικρά κέρδη έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια συνεδρίαση με τζίρο που ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά και με μη τραπεζικούς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης να ξεχωρίζουν ανοδικά στη σύνθεση του FTSE Large Cap.

Η ενίσχυση του γεωπολιτικού κινδύνου και η άνοδος των τιμών της ενέργειας συνεχίζουν να υπαγορεύουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές. Οι προοπτικές επίλυσης της κρίσης στο Ιράν έδειξαν να επιδεινώνονται περαιτέρω, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις απαιτήσεις του, ζητώντας από το Ιράν να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις για τις απώλειες που υπέστησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, το Ιράν απαίτησε οικονομική αποζημίωση από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να βρίσκονται σε σχεδόν πλήρες αδιέξοδο. Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ελπίδες για μια νέα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον εξασθενούν. Ως αποτέλεσμα, η τιμή του Brent σήμερα το πρωί βρέθηκε στα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, για να υποχωρήσει στη συνέχεια προς τα 88 δολάρια.

Εντός συνόρων, το βλέμμα στρέφεται στην αυριανή τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις μεγάλων οίκων του εξωτερικού για τις ελληνικές τράπεζες, με τη UBS να δηλώνει «ταύρος» για τις προοπτικές τους.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο DAX στη Φρανκφούρτη βρέθηκε να ενισχύεται περί του 0,50%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνταν και ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.614,44 μονάδες με άνοδο 0,29%, κινούμενος σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,31% στις 3.054,66 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Credia ξεχώρισε με άνοδο 4,26% και ακολούθησαν οι Optima Bank και Alpha Bank ενισχυμένες 2,06% και 0,98% αντίστοιχα. Με μικρότερη άνοδο έκλεισαν και οι μετοχές των Τράπεζα Κύπρου (+0,28%) και Eurobank (+0,20%). Στον αντίποδα, με οριακές απώλειες ολοκλήρωσαν οι ΕΤΕ (-0,12%) και Τρ. Πειραιώς (-0,10%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,3:1 με 66 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 51 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητους.

Ο τζίρος αυξημένος, ειδικά για την εποχή, καθώς διαμορφώθηκε σε 306,1 εκατ. ευρώ. Έντονη κινητικότητα σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, η αξία των οποίων έφτασε τα 30,68 εκατ. ευρώ. Πακέτα 9,02 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στη ΔΕΗ, όπου ξεχώρισε ένα πακέτο 390 χιλ. μετοχών στα 22 ευρώ, συνολικής αξίας 8,58 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Τρ. Πειραιώς με πακέτα αξίας 5,17 εκατ. ευρώ, η Aktor με 4,23 εκατ. ευρώ και η Optima με 3,25 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 5,89% στα 11,50 ευρώ και ακολούθησε η Helleniq Energy ενισχυμένη 4,62% στα 13,60 ευρώ. Κέρδη άνω του 1% σημείωσαν οι μετοχές των Jumbo (+1,93%), Metlen (+1,61%), ΔΕΗ (+1,56%) και ElvalHalcor (+1,37%), ενώ με μικρότερη άνοδο ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Lamda Development (+0,86%), Aegean (+0,82%), Motor Oil (+0,28%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,27%).

Στον αντίποδα η Aktor υποχώρησε 4,10%, η Coca-Cola HBC έκλεισε στο -1,44%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι Τιτάν (-1,25%), ΟΤΕ (-0,56%), Cenergy (-0,18%), Allwyn (-0,11%), Viohalco (-0,11%) και ΔΑΑ (-0,09%).