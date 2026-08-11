Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Σταμάτα, Λέσβο

Από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.071.205,24 ευρώ.

Σε τέσσερις συλλήψεις και τσουχτερά πρόστιμα προχώρησε η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, μετά την άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο.

Όπως έγινε γνωστό από το ΠΣ, συνελήφθησαν δύο άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψησταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Ειδικότερα:

Στον Μαραθιά Ζακύνθου, σήμερα στις 08:52, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου δύο άνδρες, ένας 50χρονος ημεδαπός, και ένας 40χρονος αλλοδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, προκλήθηκε από ένα όχημα αναψυχής παντός εδάφους/ερήμου, που μετέφερε τουρίστες για να βλέπουν τα αξιοθέατα.

Στη Σταμάτα Αττικής, χθες και περίπου στις 20:30, συνελήφθη ένας 33χρονος ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, καθώς άναψε φορητή ψησταριά με κάρβουνα, σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός). Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη Λέσβο, σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 12:00, 63χρονος ημεδαπός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, κατά τη διάρκεια περιπολίας για την πρόληψη αγροτοδασικών πυρκαγιών, στην Τ.Κ. Περάματος Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης, να εκτελεί θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Κατόπιν προφορικής εντολής της εισαγγελέως Υπηρεσίας Μυτιλήνης, κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιόν της αύριο.

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 11 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 692 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.071.205,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 281 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 252 (89,68%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,32%) από πρόθεση.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζεται ότι η Δ.Α.Ε.Ε. και τα κατά τόπους ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες, να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά.

«Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», καταλήγει το Πυροσβεστικό Σώμα στην ανακοίνωση του.