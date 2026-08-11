Η μυστική επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία

Μια επιχείρηση παραπλάνησης που θύμιζε περισσότερο κατασκοπευτική ταινία παρά προεδρικό ταξίδι στήθηκε τον περασμένο μήνα στην Τουρκία, προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί με ασφάλεια στη Βρετανία, εν μέσω αξιόπιστης απειλής από το Ιράν για τη ζωή του.

Μια επιχείρηση παραπλάνησης που θύμιζε περισσότερο κατασκοπευτική ταινία παρά προεδρικό ταξίδι στήθηκε τον περασμένο μήνα στην Τουρκία, προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί με ασφάλεια στη Βρετανία, εν μέσω αξιόπιστης απειλής από το Ιράν για τη ζωή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε αεροσκάφος μυστικά, χρησιμοποιώντας ακόμη και όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου για τη μετακίνησή του, ενώ το Air Force One που όλοι πίστευαν ότι τον μετέφερε χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά ως «δόλωμα». Παρόμοιες πληροφορίες δημοσίευσαν και οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και είχε ταξιδέψει με το πρόσφατα ανακαινισμένο Boeing 747 που είχε δωρίσει το Κατάρ στις ΗΠΑ. Πριν από την αναχώρησή του, ωστόσο, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα πετούσε προς τη Βρετανία με ένα παλαιότερο Air Force One, «για χάρη των παλιών καιρών», όπως έγραψε στο Truth Social.

Μπροστά στις κάμερες επιβιβάστηκε κανονικά στο προεδρικό αεροσκάφος. Λίγο αργότερα, όμως, σύμφωνα με την Washington Post, κατέβηκε κρυφά, μεταφέρθηκε μέσα σε όχημα catering σε άλλο σημείο του αεροδρομίου και επιβιβάστηκε σε ένα μικρότερο Air Force C-32A, με το οποίο τελικά πέταξε προς τη Βρετανία.

Το Air Force One έγινε «δόλωμα»

Η επιχείρηση στήθηκε λόγω αξιόπιστης απειλής κατά της ζωής του Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε μία περίοδο κατά την οποία οι εχθροπραξίες με το Ιράν είχαν κλιμακωθεί.

Το εντυπωσιακό είναι ότι όχι μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά ακόμη και ορισμένοι εργαζόμενοι του Λευκού Οίκου φέρονται να πίστευαν ότι ο πρόεδρος βρισκόταν στο παλαιότερο Air Force One.

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν σε αυτό έλαβαν μάλιστα οδηγίες να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όταν αργότερα ρωτήθηκε γιατί είχε δοθεί αυτή η εντολή, ο Τραμπ απάντησε ότι πιθανότατα βρίσκονταν σε «επικίνδυνη πτήση», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αλλά αν φύγω εγώ, φεύγετε κι εσείς. Σωστά;».

Το C-32A που μετέφερε πραγματικά τον Αμερικανό πρόεδρο έφτασε στη Βρετανία περίπου στις 22:20, ενώ το παλαιότερο Air Force One με τους δημοσιογράφους προσγειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα.

Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς ο Τραμπ μεταφέρθηκε ξανά στο Air Force One μετά την άφιξη. Στις 22:56 εμφανίστηκε να κατεβαίνει από τις σκάλες του αεροσκάφους, χαιρετώντας τους δημοσιογράφους με το σήμα της νίκης, δημιουργώντας την εικόνα ότι είχε ταξιδέψει κανονικά με αυτό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται τέτοιου είδους επιχείρηση για την προστασία Αμερικανού προέδρου. Το 2000, ο Μπιλ Κλίντον είχε χρησιμοποιήσει ένα μη σημασμένο αεροσκάφος για να πετάξει στο Πακιστάν, ενώ το επίσημο Air Force One χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα.

Μετά τις αποκαλύψεις για τη μυστική πτήση του Τραμπ, ο Λευκός Οίκος απέφυγε να δώσει περισσότερες επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Ο διευθυντής Επικοινωνίας Στιβ Τσουνγκ περιορίστηκε να αναφέρει ότι το νέο αεροσκάφος που έχει δωρίσει το Κατάρ έχει εξοπλιστεί με υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία του προέδρου και του προσωπικού του.

Φώτος: @associatedpress