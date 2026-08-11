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Γερμανία: Έκλεισε για δύο ώρες το αεροδρόμιο του Ανόβερου μετά από θέαση drone

Newsroom
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Γερμανία: Έκλεισε για δύο ώρες το αεροδρόμιο του Ανόβερου μετά από θέαση drone
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Οι διάδρομοι στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Ανόβερου, Λάνγκενχαγκεν παρέμειναν προσωρινά κλειστοί από τις 3:44 έως τις 5:20.

Η θέαση ενός drone προκάλεσε προβλήματα σε πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ανόβερου στην κεντρική Γερμανία για περίπου δύο ώρες. Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό σε μία σειρά συμβάντων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εγείρουν ανησυχίες για πιθανές εξωτερικές απειλές κατά της Γερμανίας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι διάδρομοι στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Ανόβερου, Λάνγκενχαγκεν, παρέμειναν προσωρινά κλειστοί από τις 3:44 έως τις 5:20 προκαλώντας καθυστερήσεις σε πτήσεις για διάφορους προορισμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου, ένα αεροσκάφος από το Παρίσι που μετέφερε εμπόρευμα εξετράπη προς τη Νυρεμβέργη.

Η Κεντρική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Ανόβερου διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, όπως ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Το συμβάν σημειώθηκε μετά τον εντοπισμό, την περασμένη εβδομάδα, ενός drone φορτωμένου με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό εμπορευματικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, το οποίο αποτελεί βασικό κόμβο διαμετακόμισης στρατιωτικού εξοπλισμού με προορισμό την Ουκρανία. Δύο ημέρες αργότερα, δύο ακόμη drones εντοπίστηκαν πάνω από γερμανική στρατιωτική βάση στη δυτική Γερμανία.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το περιστατικό στο Ανόβερο να συνδέεται με υβριδική ενέργεια, μετέδωσε το Der Spiegel. Παρά τις επανειλημμένες θεάσεις από εργαζομένους του αεροδρομίου, ούτε η ομοσπονδιακή αστυνομία ούτε τα συστήματα αντιμετώπισης drones κατάφεραν να εντοπίσουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

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tags:
Drone
Γερμανία
Αεροδρόμια
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