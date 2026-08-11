Ο καύσωνας θα πλήξει την Ιταλία για ακόμη μία εβδομάδα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει την Ιταλία για άλλη μια εβδομάδα. Αναμένεται, δηλαδή, σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας από τις 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει την Ιταλία για άλλη μια εβδομάδα. Αναμένεται, δηλαδή, σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας από τις 18 Αυγούστου.

Σήμερα το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν κατά τόπους νεροποντές, ενώ από αύριο το θερμόμετρο θα αγγίξει και πάλι τους σαράντα βαθμούς, με θερμοκρασίες μέχρι και επτά βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο αυτής της εποχής.

Και την νύχτα, παράλληλα, η ζέστη είναι ιδιαίτερα έντονη, αφού στις περισσότερες περιοχές της Ιταλίας το θερμόμετρο δεν πέφτει κάτω από τους είκοσι πέντε βαθμούς. Μεθαύριο Πέμπτη αναμένεται ότι θα είναι η πιο υγρή ημέρα αυτής της εβδομάδας. Σύμφωνα, δε, με την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο σε δεκαεννέα πόλεις της χώρας η Πολιτική Προστασία, εθελοντές και το νοσηλευτικό προσωπικό θα είναι σε επιφυλακή, λόγω των επιπτώσεων του καύσωνα σε ηλικιωμένους και ευπαθείς κατηγορίες.

Από τις 24 Μαΐου, όταν άρχισε το πρώτο φετινό κύμα καύσωνα, σε σύνολο ογδόντα ημερών, οι πενήντα πέντε χαρακτηρίστηκαν από έντονη «αφρικανικού τύπου» ζέστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ