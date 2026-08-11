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Η Μόσχα δηλώνει ότι η συμφωνία με τη Δαμασκό για τις ρωσικές βάσεις στη Συρία θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις

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Η Μόσχα δηλώνει ότι η συμφωνία με τη Δαμασκό για τις ρωσικές βάσεις στη Συρία θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις
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Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Συρία για το μέλλον των στρατιωτικών βάσεων στη χώρα θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, ενώ συριακή πηγή δήλωσε ότι ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ακόμη στην χώρα βάσει της συμφωνίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Συρία για το μέλλον των στρατιωτικών βάσεων στη χώρα θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, ενώ συριακή πηγή δήλωσε ότι ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ακόμη στην χώρα βάσει της συμφωνίας.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Συρίας επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει ότι Συρία και Ρωσία κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης που θα καθορίσει το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και Χμεϊμίμ. Το μέλλον των βάσεων κατέστη αβέβαιο, μετά την ανατροπή του συμμάχου της Μόσχας, πρώην προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ που εγκατέλειψε την χώρα το 2024. Το μνημόνιο κατανόησης επακολούθησε μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας το συριακό κράτος θα αναλάβει την διαχείριση των πολιτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Χμεϊμίμ και του εμπορικού προβλήτα στο λιμάνι της Ταρτούς, επιτρέποντας τους να ενσωματωθούν σταδιακά στην πολιτική διοίκηση της χώρας. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε κέντρα κοινής εκπαίδευσης, ενώ η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών.

Συριακή πηγή που γνωρίζει τους όρους της συμφωνίας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να σταθμεύουν στα νέα κέντρα εκπαίδευσης, χωρίς όμως να προβεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των στρατιωτών που θα βρίσκονται εκεί.

Το κρατικό ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS ανέφερε ότι η Ρωσία θα επαναλειτουργήσει το πολιτιστικό της κέντρο στη Δαμασκό -το λεγόμενο «Ρωσικό Σπίτι»- μετά από συνομιλίες που πραγματοποίησε ρωσική αντιπροσωπεία με συριακούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Ρωσία, η οποία χορήγησε άσυλο στον Άσαντ και την οικογένειά του, θεωρεί ότι οι βάσεις αυτές της προσδίδουν γεωπολιτική επιρροή στη Μέση Ανατολή και ενισχύουν την ικανότητά της να προβάλλει τη δύναμή της στην περιοχή, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και στην Αφρική. Η βάση στην Ταρτούς αποτελεί το μοναδικό μεσογειακό κέντρο επισκευών και ανεφοδιασμού της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει τη Συρία ως σταθμό αναχώρησης για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων της προς και από την Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φώτο: @associatedpress

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