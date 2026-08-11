Ο ΠΙΣ ζητά πλήρη έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου από 1/1/27

Ο ΠΙΣ θεωρεί ότι η περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καθυστέρηση ή ως «νεκρός χρόνος».

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ζητά την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, κατόπιν των επιστολών, των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και των παρατηρήσεων που έχουν διατυπώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς, καθώς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση στον χώρο της Υγείας και αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας ενιαίας ψηφιακής βάσης για την καταχώριση και διαχείριση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων. Μία τόσο σημαντική μεταρρύθμιση, όμως, απαιτεί σοβαρότητα, ενημέρωση και, κυρίως, επαρκή προετοιμασία», τονίζει ο ΠΙΣ.

Η έναρξη της υποχρεωτικής διαδικασίας έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η μη καταχώριση αποτελέσματος συνδέεται με τη μη αποζημίωση της αντίστοιχης εξέτασης.

«Υπό τα δεδομένα αυτά, η ομαλή μετάβαση δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την τυπική έναρξη μιας ημερομηνίας. Προϋποθέτει ότι προηγουμένως έχουν διασφαλιστεί η τεχνική ετοιμότητα, η λειτουργικότητα των διασυνδέσεων, η σαφήνεια των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και η δυνατότητα των ιατρών και των διαγνωστικών φορέων να ανταποκριθούν χωρίς τον κίνδυνο τεχνικών αστοχιών. Έχει αποδειχθεί ότι σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί αστοχίες επειδή δεν υπήρξε η κατάλληλη προετοιμασία», αναφέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Επισημαίνεται πως ο ΠΙΣ θεωρεί ότι η περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καθυστέρηση ή ως «νεκρός χρόνος».

Αντιθέτως, προσθέτει, αποτελεί το απολύτως αναγκαίο διάστημα για να ολοκληρωθεί με υπευθυνότητα η προετοιμασία ενός μέτρου που αφορά στη σύγχρονη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων Υγείας.

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, κατά το τρίμηνο αυτό μπορούν και πρέπει να πραγματοποιηθούν:

Οριστικοποίηση και πλήρης κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών,

Ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών,

Διασύνδεση και δοκιμή των πληροφοριακών συστημάτων,

Πιλοτική λειτουργία του συστήματος,

Αντιμετώπιση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων,

Ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών Υγείας,

Αξιολόγηση της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες καθημερινής εργασίας.

Η προσέγγιση αυτή δεν υπονομεύει την ψηφιακή μεταρρύθμιση, αλλά τη θωρακίζει.

«Θέλουμε ένα Ψηφιακό Αποθετήριο που θα λειτουργεί αξιόπιστα από την πρώτη ημέρα, χωρίς να δημιουργεί αδικαιολόγητες οικονομικές επιβαρύνσεις στους ιατρούς και στους παρόχους και χωρίς να επηρεάζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων», δήλωσε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.

Σημείωσε ότι «η ψηφιακή μετάβαση είναι μονόδρομος. Η επιτυχία της, όμως, απαιτεί σοβαρότητα, συνεργασία και σωστή προετοιμασία. Αυτό ακριβώς ζητούμε, επισημαίνοντας ότι η παράταση δεν αποτελεί «υποχώρηση» από τον στόχο της ψηφιακής μετάβασης. Αποτελεί υπεύθυνη επιλογή για την επιτυχία της».

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιοποιήσουν το τρίμηνο αυτό με πνεύμα συνεργασίας, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2027 το Ψηφιακό Αποθετήριο να λειτουργήσει πλήρως, αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

ΙΣΠ: Παράταση για το Ψηφιακό Αποθετήριο ζητούν οι γιατροί έως 31 Δεκεμβρίου

Τις σοβαρές ανησυχίες του που έχουν ανακύψει σχετικά με την επικείμενη έναρξη, από 1ης Σεπτεμβρίου 2026, της υποχρεωτικής καταχώρισης των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο, ως προϋπόθεση για την αποζημίωση των σχετικών πράξεων από τον ΕΟΠΥΥ, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΙΣΠ).

Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Αθανάσιο Ζαμάνη, στηρίζει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος Υγείας, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και κάθε μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. «Η επιτυχής εφαρμογή, ωστόσο, ενός τόσο σύνθετου πληροφοριακού εγχειρήματος, προϋποθέτει την πλήρη τεχνική και επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σαφείς και οριστικοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, επαρκή χρόνο προσαρμογής και δοκιμαστικής λειτουργίας, καθώς και ουσιαστικό διάλογο με τους ιατρούς και τους παρόχους που καλούνται να εφαρμόσουν τη νέα διαδικασία», τονίζει ο ΙΣΠ.

Κάνει λόγο για περιορισμένο χρόνο για την τεχνική προετοιμασία, για εκκρεμότητες ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, για κίνδυνο αδικαιολόγητων περικοπών αποζημιώσεων και για ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και κοινής τεχνικής προετοιμασίας. Ο ΙΣΠ ζητά την τρίμηνη μεταβατική περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές προσαρμογές. Επίσης, ζητά την έναρξη της σύνδεσης της αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων με την υποχρεωτική καταχώριση στο Ψηφιακό Αποθετήριο από 1ης Ιανουαρίου 2027, αφού προηγηθεί επαρκής περίοδος δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι η ψηφιακή μετάβαση του συστήματος Υγείας αποτελεί σημαντικό και αναγκαίο βήμα. Η επιτυχία, όμως, κάθε ψηφιακής μεταρρύθμισης εξαρτάται από την ορθή προετοιμασία, τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και την εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η τεχνική μετάβαση να δημιουργήσει δυσανάλογες επιβαρύνσεις στους ιατρούς και στους παρόχους, ή να οδηγήσει σε απώλεια της προβλεπόμενης αποζημίωσης για υπηρεσίες που έχουν πράγματι παρασχεθεί», τονίζει ο ΙΣΠ.