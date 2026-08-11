Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Άνοδος για Nvidia

Η αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ συγκρατεί τους επενδυτές.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Τρίτη οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα ανάμεικτα μηνύματα γύρω από την πολυπόθητη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ που προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,2% στις 54.117 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει κατά 0,03% στις 7.750 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,09% στις 26.580 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia καταγράφει κέρδη 1,25% αφότου ανακοίνωσε συνεργασία με έξι μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο μιας χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας ύψους έως και 500 δισ. δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι πλησιάζει σε μία συμφωνία με το Ομάν για το άνοιγμα του Ορμούζ ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ έως ότου να πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Πάντως νωρίτερα, ο Πακιστανός ΥΠΑΜ, δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους συμφωνία», προσθέτοντας ότι μια διαρκής ειρήνη θα είναι προς το συμφέρον της περιοχής.

Στα μάκρο της ημέρας, η αισιοδοξία μεταξύ των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ έφτασε σε υψηλό σχεδόν ενός έτους τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (National Federation of Independent Business - NFIB).

Ειδικότερα, ο δείκτης αισιοδοξίας μικρών επιχειρήσεων της NFIB ανέβηκε στις 99,8 μονάδες, με άνοδο 2,4 μονάδων. Οκτώ από τις 10 συνιστώσες που απαρτίζουν τον δείκτη βελτιώθηκαν, ενώ δύο σημείωσαν υποχώρηση. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2025, ενώ παράλληλα βρέθηκε πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 52 ετών που είναι οι 98 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφουν τη προσοχή τους στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) που αναμένονται την Τετάρτη και για τον δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index -PPI) την Πέμπτη και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση.

«Αναμένω ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει την αποκλιμάκωση, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων σε σταθερά επίπεδα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, αντί της αύξησής τους, ακόμη και μετά την αδύναμη έκθεση για την απασχόληση της περασμένης Παρασκευής», δήλωσε ο Ντένις Φόλμερ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Montis Financial.