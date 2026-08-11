Στενά του Ορμούζ: Γιατί αποδεικνύεται τόσο δύσκολη η αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το σημείο - «κλειδί». Το Ιράν απαιτεί έλεγχο, οι ΗΠΑ ελευθερία ναυσιπλοΐας. Οι πλοιοκτήτες φοβούνται κυρώσεις. Και η ενεργειακή αγορά παραμένει εκτεθειμένη.

Στα Στενά του Ορμούζ δεν κρίνεται πλέον μόνο η τύχη της ναυσιπλοΐας. Κρίνεται ποιος θα έχει τον έλεγχο μιας από τις σημαντικότερες «πύλες» του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου και, κατ’ επέκταση, ποιος θα μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες στη Μέση Ανατολή. Κάθε πλοίο που επιχειρεί να περάσει, κάθε απαίτηση της Τεχεράνης και κάθε απάντηση της Ουάσιγκτον μετατρέπουν τα στενά σε πεδίο μιας ευρύτερης αναμέτρησης για την ασφάλεια, το διεθνές δίκαιο και την οικονομική ισχύ.

Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, της σημαντικότερης στον κόσμο θαλάσσιας αρτηρίας για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει το βασικό σημείο εμπλοκής στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά την κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας στα μέσα Ιουνίου, οι ιρανικές δυνάμεις επανέλαβαν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη θαλάσσια οδό, ενώ οι ΗΠΑ επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ιρανοί αξιωματούχοι διατύπωσαν εκτεταμένες απαιτήσεις για το άνοιγμα των Στενών στις 8 Αυγούστου, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με δικό του κατάλογο όρων, καθιστώντας την αποκατάσταση της κανονικής και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ ακόμη πιο μακρινή προοπτική απ’ ό,τι ήταν ήδη.

Τι συμβαίνει τώρα στα Στενά του Ορμούζ;

Για να αποφύγουν τις περίπου 80 νάρκες που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ποντίσει το Ιράν στα κανάλια ναυσιπλοΐας των Στενών του Ορμούζ που χρησιμοποιούνταν περισσότερο, τα πλοία που διέρχονται πρέπει να πλέουν είτε πιο κοντά στις ακτές του Ιράν είτε πιο κοντά στις ακτές του Ομάν, όπου ο αμερικανικός στρατός έχει προσφέρει έναν βαθμό προστασίας.

Αυτό σημαίνει ότι η διέλευση, ακόμη και όταν είναι τεχνικά εφικτή, δεν πραγματοποιείται πλέον υπό τις ίδιες συνθήκες ασφάλειας και προβλεψιμότητας. Οι πλοιοκτήτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε διαδρομές που συνεπάγονται διαφορετικούς κινδύνους, ενώ κάθε απόφαση μπορεί να έχει νομικές, οικονομικές και στρατιωτικές συνέπειες.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να λαμβάνουν τη ρητή έγκρισή του και ότι η διαδρομή μέσα από τα χωρικά του ύδατα είναι η μόνη επιτρεπόμενη. Ορισμένοι πλοιοκτήτες διστάζουν να ζητήσουν την έγκριση του Ιράν, επειδή φοβούνται ότι κάτι τέτοιο νομιμοποιεί την προσπάθεια της Τεχεράνης να αλλάξει μόνιμα τους κανόνες διέλευσης από τα στενά ή επειδή ανησυχούν ότι ενδέχεται να παραβιάσουν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Μέχρι την έναρξη του πολέμου, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θεωρούνταν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεδομένη στα Στενά του Ορμούζ, όπως συμβαίνει και σε όλα τα μεγάλα διεθνή θαλάσσια στενά.

Πριν από την εκεχειρία, το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει τα στενά, επιτιθέμενο σε πλοία μέσα και κοντά σε αυτά. Από τη στιγμή που κατέρρευσε η εκεχειρία, έχει κατά διαστήματα πλήξει πλοία που διέρχονται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, σε μια προφανή προσπάθεια να επιβάλει τον έλεγχό του στο κρίσιμο θαλάσσιο σημείο διέλευσης του παγκόσμιου εμπορίου.

Σε τι βασίζονταν οι παλαιοί κανόνες;

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), τα κράτη μπορούν να ασκούν κυριαρχία έως και 12 ναυτικά μίλια (14 μίλια) από τις ακτές τους, μια περιοχή που είναι γνωστή ως χωρικά ύδατα.

Τα Στενά του Ορμούζ διέρχονται από τα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν. Ωστόσο, η συνθήκη προβλέπει ότι τα κράτη πρέπει να επιτρέπουν την «αβλαβή διέλευση» ξένων πλοίων από τα χωρικά τους ύδατα και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη «διέλευση» μέσω στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα. Προβλέπει επίσης ότι τα κράτη δεν μπορούν να επιβάλλουν τέλη σε ξένα πλοία απλώς και μόνο για τη διέλευσή τους από τα χωρικά τους ύδατα.

Το Ιράν δεν δεσμεύεται τυπικά από τις διατάξεις της UNCLOS, επειδή το κοινοβούλιό του δεν επικύρωσε ποτέ τη συνθήκη, παρότι η κυβέρνησή του την υπέγραψε το 1982. Ούτε οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος στην UNCLOS. Και οι δύο χώρες, ωστόσο, οφείλουν, όπως όλα τα κράτη, να τηρούν το εθιμικό διεθνές δίκαιο, δηλαδή την πάγια πρακτική που ακολουθούν τα κράτη επειδή θεωρούν ότι έχουν νομική υποχρέωση να το πράττουν. Νομικοί έχουν υποστηρίξει ότι οι κανόνες της UNCLOS που διέπουν τη διέλευση από διεθνή στενά έχουν αποκτήσει αυτόν τον χαρακτήρα. Το Ιράν διαφωνεί και υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να περιορίζει την κυκλοφορία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα βαθύτερα προβλήματα της σημερινής κρίσης. Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο τον έλεγχο ενός θαλάσσιου περάσματος. Αφορά και το ποια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου θα επικρατήσει στην πράξη.

Εάν το Ιράν καταφέρει να επιβάλει την απαίτηση για προηγούμενη έγκριση των διελεύσεων, θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο τετελεσμένο. Εάν, αντίθετα, οι ΗΠΑ επιβάλουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας, η Ουάσιγκτον θα έχει επιβεβαιώσει τη θέση της ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να μετατρέψει ένα διεθνές θαλάσσιο πέρασμα σε εργαλείο μονομερούς ελέγχου.

Πώς βλέπει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ;

Το Ιράν έχει καταλήξει να θεωρεί την ικανότητά του να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στον Χορμούζ ως μοχλό πίεσης στις σχέσεις του με ξένες δυνάμεις. Στις αρχές Αυγούστου, Ιρανοί αξιωματούχοι έθεσαν εκτεταμένους όρους για το άνοιγμα των στενών. Είπαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και να τερματίσουν τις κυρώσεις κατά της χώρας - ενέργειες τις οποίες οι ΗΠΑ είχαν δεσμευτεί, βάσει της εκεχειρίας του Ιουνίου, να πραγματοποιήσουν μόνο στο πλαίσιο μιας οριστικής συμφωνίας, η οποία θα περιλάμβανε και ρυθμίσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ζητούν αποζημίωση για τις πολεμικές καταστροφές. Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως δεσμευτεί να καταρτίσουν σχέδιο ανοικοδόμησης του Ιράν στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας. Παράλληλα, ζήτησαν να τερματιστούν οριστικά οι επιθέσεις εναντίον ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζει το Ιράν στον Λίβανο, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Γάζα.

Το Ιράν θεωρεί επίσης τα Στενά του Ορμούζ πηγή εσόδων. Πριν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν στην προσωρινή εκεχειρία, το Ιράν επέβαλλε άτυπα και κατά περίπτωση ένα είδος διοδίων στα στενά, απαιτώντας έως και 2 εκατομμύρια δολάρια για ορισμένες διελεύσεις. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι μελλοντικές ρυθμίσεις για τη θαλάσσια οδό θα περιλαμβάνουν χρεώσεις για «θαλάσσιες υπηρεσίες». Έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι από τέτοια τέλη θα μπορούν να αντλούν δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, χρήματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης οικονομίας της χώρας.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τους πλοιοκτήτες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι η καταβολή διοδίων στην ιρανική κυβέρνηση θα αποτελούσε πράξη που υπόκειται σε κυρώσεις. Οι πλοιοκτήτες είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην καταβολή χρημάτων στο Ιράν για τη διέλευση, μόνο και μόνο για να βρεθούν στη συνέχεια αντιμέτωποι με μαύρη λίστα από τις αμερικανικές αρχές επιβολής κυρώσεων. Δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους στο πλαίσιο της εκεχειρίας να άρουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Σε απάντηση στις επιθέσεις εναντίον πλοίων μετά την εκεχειρία, οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την απαλλαγή που επέτρεπε στο Ιράν να πωλεί το πετρέλαιό του παγκοσμίως.

Ποια είναι η θέση των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ;

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι στόχος τους είναι να αποκατασταθεί η πλήρης ελευθερία ναυσιπλοΐας στα στενά. Αυτό αντανακλά τη μακροχρόνια θέση της Ουάσιγκτον ότι το δικαίωμα της διέλευσης που κατοχυρώνεται στη συνθήκη αποτελεί μέρος του εθιμικού διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες.

Ο Τραμπ αντέκρουσε αυτή τη θέση τον Ιούνιο, υποδεικνύοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλλουν χρέωση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα στενά, εάν δεν υπήρχε συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στο τέλος της προσωρινής εκεχειρίας. Στις 13 Ιουλίου επέμεινε στην ιδέα, ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν τον ρόλο του «φύλακα» της θαλάσσιας οδού και θα χρέωναν τα πλοία «με συντελεστή 20% επί όλου του φορτίου». Ωστόσο, την επόμενη ημέρα υπαναχώρησε από αυτή την απόφαση.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να κλιμακώσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία προκειμένου να πιέσουν το Ιράν να ανοίξει ξανά τα στενά. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει μειώσει τα αμερικανικά αποθέματα επιθετικών και αμυντικών πυραύλων σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Αυτό περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών της Ουάσιγκτον. Μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιθέσεων, μεγαλύτερης αστάθειας και ακόμη πιο παρατεταμένης διακοπής της ναυσιπλοΐας.

Και αυτό είναι το πραγματικό αδιέξοδο των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν θέλει να μετατρέψει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού σε πολιτικό και οικονομικό μοχλό. Οι ΗΠΑ θέλουν να αποτρέψουν ένα τέτοιο προηγούμενο. Οι πλοιοκτήτες, εν τω μεταξύ, βρίσκονται στη μέση, αντιμέτωποι με αυξανόμενο κόστος και αβεβαιότητα.

Όσο καμία από τις δύο πλευρές δεν υποχωρεί στους βασικούς όρους της, η επιστροφή στην «κανονικότητα» δεν είναι απλώς δύσκολη. Παραμένει ένα εξαιρετικά αβέβαιο ενδεχόμενο.