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Περιστατικό με τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν και επίθεση κατά πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα

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Περιστατικό με τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν και επίθεση κατά πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα
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Το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμα για περιστατικό που αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν.

Το βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμα για περιστατικό που αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν.

Συνιστάται στα πλοία να λάβουν υπ' όψιν τις πρόσφατες πληροφορίες περί ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και να παρακολουθούν τις εξελίξεις του μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, αναφέρεται σε ανακοίνωση του UKMTO.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην θαλάσσια περιοχή νοτίως του λιμανιού του Γκουαντάρ στο νοτιοδυτικό Πακιστάν.

Επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Σε άλλο περιστατικό, πηγές της ακτοφυλακής της Υεμένης και στρατιωτικοί της κυβέρνησης της Υεμένης δήλωσαν ότι φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στο στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ από τις δυνάμεις των Χούθι, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρία μέλη του πληρώματός του.

Πηγές υπηρεσιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δήλωσαν στο Reuters ότι πιστεύεται πως φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά η τύχη του πληρώματος δεν είναι σαφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Ομάν
Ερυθρά Θάλασσα
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