GlobalWealth Group: Επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχειακό project στην Κέρκυρα

Νέα επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κέρκυρα προχωρά η GlobalWealth Group PLC.

Νέα επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κέρκυρα προχωρά η GlobalWealth Group PLC, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για επέκταση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της στον τομέα του πολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης επένδυσης σε ξενοδοχειακά ακίνητα για την υλοποίηση του έργου «Άσπρο Σπίτι Μπαρμπάτι Κέρκυρας».

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η GlobalWealth Group θα αποκτήσει σταδιακά την πλήρη κυριότητα 32 οριζόντιων ιδιοκτησιών, μεταξύ των συνολικά 99 οριζόντιων ιδιοκτησιών και 220 κλινών του έργου «Άσπρο Σπίτι», μέσω δύο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs) στην Ελλάδα. Παράλληλα, προβλέπεται η σταδιακή απόκτηση ποσοστού 49% του μετοχικού κεφαλαίου της «Alexander Corfu 2», θυγατρικής της Alexander Corfu S.A.

Το συνολικό τίμημα της επένδυσης ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί σε πέντε τμηματικές δόσεις των 500.000 ευρώ. Οι καταβολές συνδέονται με την πιστοποιημένη πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών και την απόκτηση των προβλεπόμενων ιδιοκτησιών και μετοχών.

Ο μέγιστος χρόνος για την κατασκευαστική αποπεράτωση και παράδοση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και των οριζόντιων ιδιοκτησιών έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης επένδυσης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας παρέχεται επίσης συναίνεση για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε 20 από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα αποκτήσει η GlobalWealth Group, για την εξασφάλιση της υπόλοιπης δανειοδότησης του έργου, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. Έχει συμφωνηθεί η σταδιακή και αυτοτελής αποδέσμευση των βαρών ανάλογα με την αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου.

Τη διαχείριση της ξενοδοχειακής μονάδας θα αναλάβει αποκλειστικά η «Alexander Α.Ε. Συμμετοχική Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.», στην οποία η GlobalWealth Group κατέχει ήδη ποσοστό 16%. Η ίδια εταιρεία διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Ionian Crown 5* Resort στην ίδια περιοχή της Κέρκυρας.

Η επένδυση στο «Άσπρο Σπίτι» αποτελεί μέρος ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού στο Μπαρμπάτι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλάνο αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 169.075,81 τ.μ., με προβλεπόμενη συνολική δομήσιμη επιφάνεια 23.000 τ.μ. για την ανέγερση πολυτελών οικιστικών και ξενοδοχειακών μονάδων.

Η μελλοντική επέκταση προβλέπει τη σταδιακή ανάπτυξη έως και έξι επιπλέον νέων εξειδικευμένων ξενοδοχειακών οντοτήτων. Η GlobalWealth Group έχει εξασφαλίσει αποκλειστικό δικαίωμα προτίμησης (Right of First Refusal) για τη συμμετοχή της σε μελλοντικά ξενοδοχειακά έργα ανάπτυξης του συγκροτήματος Alexander στη συγκεκριμένη περιοχή, με τους ίδιους όρους και οικονομικές αναλογίες της παρούσας συμφωνίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέρος της επένδυσης υπάρχει πρόθεση να αποτελέσει αρχικό κεφάλαιο (seed capital) και στη συνέχεια μέρος του χαρτοφυλακίου του Global Private Equity Real Estate Fund, το οποίο θα διαχειρίζεται η θυγατρική GMM Global Money Managers AIFM Ltd. Τυχόν μελλοντική μεταβίβαση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων υπό τη διαχείρισή της θα υπόκειται σε ανεξάρτητη αποτίμηση και έκθεση αξιολόγησης εύλογης και δίκαιης αξίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ