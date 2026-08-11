IHG: Η μεσαία τάξη ενισχύει τη ζήτηση για ξενοδοχεία παρά το πλήγμα στη Μέση Ανατολή

«Η αναπτυσσόμενη μεσαία τάση» ενισχύει τη ζήτηση για ταξίδια, δηλώνει ο παγκόσμιος ξενοδοχειακός γίγαντας IHG, καθώς ανακοίνωσε αύξηση των κερδών παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Η αναπτυσσόμενη μεσαία τάση» ενισχύει τη ζήτηση για ταξίδια, δηλώνει ο παγκόσμιος ξενοδοχειακός γίγαντας IHG, καθώς ανακοίνωσε αύξηση των κερδών παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η βρετανική εταιρεία, ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων όπως τα Holiday Inn, Holiday Inn Express, Crowne Plaza και Six Senses, ανέφερε στο CNBC, ότι τα λειτουργικά κέρδη από τους τομείς που υπόκεινται σε αναφορά αυξήθηκαν κατά 10% το α' εξάμηνο του έτους, στα 665 εκατ. δολάρια. Τα έσοδα από τους τομείς που υπόκεινται σε αναφορά αυξήθηκαν κατά 7%, στα 1,3 δισ. δολάρια, ενώ τα παγκόσμια έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, «RevPAR», αυξήθηκαν κατά 4,1%.

Ενώ το «RevPAR» ενισχύθηκε κατά 4,4% το α' τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο β' τρίμηνο κατά 3,5%, καθώς έγιναν αισθητές οι επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και η μείωση των ταξιδιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι μετοχές της IHG είχαν υποχωρήσει τελευταία φορά κατά σχεδόν 1,9%.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την Ευρώπη βοήθησε στην αντιστάθμιση της αναστάτωσης από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Άνθρωποι που βελτιώνουν την ευημερία τους, αυξάνουν τον πλούτο τους, συνταξιοδοτούνται, τα πάνε καλά στην καριέρα τους σε όλο τον κόσμο, η αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη - θέλουν να ξοδεύουν περισσότερα σε εμπειρίες από ό,τι σε αγαθά και και εμείς βρισκόμαστε στο επίκεντρο της οικονομίας των εμπειριών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της IHG, Elie Maalouf.

Η ζήτηση για ξενοδοχεία στις ΗΠΑ αυξήθηκε από τα μέσα Ιουνίου λόγω του Μουντιάλ, το οποίο ο Maalouf χαρακτήρισε «μεγάλη εμπορική επιτυχία» για την IHG.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, αντηχούσε στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται, αεροπορικές εταιρείες να παλεύουν με την αύξηση του κόστους των καυσίμων για αεροπλάνα και ξενοδοχεία να αντιμετωπίζουν προβλήματα στις κρατήσεις. Ο Maalouf δήλωσε ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελούσε περίπου το 5% των δραστηριοτήτων της IHG.

«Η στρατηγική μας είναι να έχουμε πολύ κατανεμημένη παρουσία... έτσι, όποτε προκύπτει κάποια διαταραχή σε κάποιο μέρος του κόσμου, συνήθως την αντισταθμίζουμε με τη δυναμική των υπόλοιπων τομέων της επιχείρησης, και αυτό ακριβώς συνέβη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο», κατέληξε.