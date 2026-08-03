Πυρκαγιές: Νέα μέτωπα, μεγάλες ζημιές και οι πρώτες αποζημιώσεις - Τι αλλάζει για τους πληγέντες

Οι πυρκαγιές αφήνουν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Από σήμερα, Δευτέρα, ξεκινούν οι αυτοψίες και ενεργοποιείται ο μηχανισμός κρατικής αρωγής για την καταγραφή των ζημιών και τις πρώτες αποζημιώσεις.

Μετά από ένα από τα δυσκολότερα διήμερα του φετινού καλοκαιριού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η κατάσταση στη Δυτική Αττική παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη και το απόγευμα της Κυριακής, καθώς νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο όρος Πατέρα, λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κινητοποιώντας εκ νέου ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η νέα εστία ήρθε να προστεθεί στα ήδη μεγάλα μέτωπα της περιοχής, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη βελτίωση της εικόνας σε ορισμένα σημεία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Το έργο της αεροπυρόσβεσης επισκίασε η τραγωδία στην Ψάθα, όπου δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Από τους τέσσερις επιβαίνοντες, δύο έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Το δυστύχημα υπενθυμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πληρώματα των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούν υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες στα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Εκτεταμένες ζημιές σε φυσικό περιβάλλον και υποδομές

Το πρώτο αποτύπωμα των πυρκαγιών δείχνει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και μεγάλες δασικές εκτάσεις. Οι πρώτες αυτοψίες και οι αναφορές των τοπικών αρχών αποκαλύπτουν ότι οι καταστροφές δεν περιορίζονται μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά επηρεάζουν και την τοπική οικονομία, τις υποδομές και τις παραγωγικές δραστηριότητες.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, η Δυτική Αττική εμφανίζει το μεγαλύτερο μέγεθος καταστροφών, με τη Μάνδρα, το Πόρτο Γερμενό και τις γύρω περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκκενώσεις οικισμών, απεγκλωβισμούς κατοίκων ακόμη και διά θαλάσσης, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχέραναν επί ώρες τις επιχειρήσεις κατάσβεσης από αέρα και έδαφος.

Σημαντικές ζημιές έχουν επίσης καταγραφεί στη Βοιωτία, την Αργολίδα, την Αχαΐα, τη Φωκίδα και το Ρέθυμνο, όπου οι πυρκαγιές πέρασαν μέσα από δασικές και αγροτικές εκτάσεις, απείλησαν οικισμούς, προκάλεσαν προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και άφησαν πίσω τους ζημιές σε περιουσίες, καλλιέργειες και υποδομές. Σε αρκετές περιοχές έχουν αναφερθεί προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, αγροτικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ η πλήρης αποτίμηση των επιπτώσεων θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών.

Αν και σε αρκετές περιοχές η εικόνα των μετώπων εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς ακόμη και μικρές εστίες μπορούν, υπό την επίδραση των ισχυρών ανέμων, να εξελιχθούν εκ νέου σε ενεργά μέτωπα. Την ίδια στιγμή, το βάρος της Πολιτείας μεταφέρεται πλέον στην καταγραφή των πληγέντων, στην αποτίμηση των ζημιών και στην άμεση ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρωγής, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο η διαδικασία αποζημιώσεων και αποκατάστασης.

Ξεκινούν οι αυτοψίες και ενεργοποιείται η κρατική αρωγή

Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν όπου απαιτείται, η Πολιτεία περνά πλέον στη φάση της αποτίμησης των ζημιών και της στήριξης των πληγέντων. Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ενεργοποιείται πλήρως ο μηχανισμός κρατικής αρωγής, με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των καταστροφών και η χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.

Μετά από διήμερο συντονισμό με τους πληγέντες δήμους και τις περιφέρειες, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ξεκινούν αυτοψίες σε Μάνδρα - Ειδυλλία, Θήβα, Άργος - Μυκήνες, Δυτική Αχαΐα, Αιγιάλεια και Δωρίδα, ενώ από την Τρίτη θα αναπτυχθούν συνεργεία και στον Δήμο Ρεθύμνου.

Ειδικά για τη Δυτική Αττική, που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος της καταστροφής, έξι τριμελείς επιτροπές μηχανικών θα αναπτυχθούν στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας για να ξεκινήσουν άμεσα τις αυτοψίες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ταυτόχρονα, στο Πόρτο Γερμενό θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, και τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρωγής και των συναρμόδιων φορέων, προκειμένου να καθοριστούν οι άμεσες παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service – Mapping για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της Παρασκευής. Το αίτημα της Ελλάδας έγινε άμεσα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επόμενες ώρες αναμένεται η διάθεση εξειδικευμένων χαρτογραφικών δεδομένων από δορυφορικές εικόνες, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και την υποστήριξη των αυτοψιών και του σχεδιασμού των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι πληγέντες δήμοι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων, όπως το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και η ενίσχυση για αντικατάσταση οικοσκευής, ενώ μαζί με τα φύλλα αυτοψίας θα διανέμεται ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές θα διατεθούν εξειδικευμένα στελέχη της ΓΔΑΕΦΚ, τα οποία θα υποστηρίξουν τόσο τις αυτοψίες όσο και τη διαδικασία χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων. Η ενίσχυση αυτή, σε συνδυασμό με τα χαρτογραφικά δεδομένα του Copernicus, εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την καταγραφή των ζημιών και, κατ' επέκταση, την έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων.