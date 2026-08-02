Θραύσματα drone έπεσαν σε ρουμανικό έδαφος κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Το drone, πριν εισέλθει στην Ουκρανία, είχε προηγουμένως παραμείνει για 20 λεπτά στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Θραύσματα ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που καταρρίφθηκε από την Ουκρανία έπεσαν στο έδαφος της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορά της, στην περιοχή από όπου διέρχεται ο ποταμός Δούναβης, σε ένα χωράφι κοντά στο χωριό Περιπράβα, χωρίς να προκληθούν ζημιές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Το drone, πριν εισέλθει στην Ουκρανία, είχε προηγουμένως παραμείνει για 20 λεπτά στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ανέφερε το υπουργείο χωρίς να διευκρινίσει την προέλευσή του. Ρουμανικά μαχητικά F-16 είχαν καταρρίψει στα τέλη Ιουλίου τρία ρωσικά drones που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια τριών συνεχόμενων ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ