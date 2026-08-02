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Χανιά: Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

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Χανιά: Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών
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Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συνολικά έξι αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 4 κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 37 ετών και 32 ετών, για ναρκωτικά τις βραδινές ώρες της 31.07.2026, μετά από έλεγχο των αστυνομικών στα Χανιά.

'Ανδρες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης Χανίων, αξιοποιώντας στοιχεία εντόπισαν τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε όχημα και πραγματοποίησαν έλεγχο στους ίδιους και έρευνα σε οικία του 32χρονου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συνολικά έξι αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 4 κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Χανιά
Ναρκωτικά
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