Στην περιοχή των πυρκαγιών η Ειρήνη Αγαπηδάκη με τις ΚΟΜY

Σε ετοιμότητα για υγειονομική υποστήριξη πολιτών και πυροσβεστών,

Στην περιοχή του Αγίου Λουκά, στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου, όπου επιχειρεί η Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, μετέβη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνοδευόμενη από κλιμάκια των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι ΚΟΜΥ έχουν αναπτυχθεί, σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία, στο σημείο του Αγίου Λουκά στο Λιακωτό, διαθέτοντας βαλιτσάκι τηλεϊατρικής, πλήρες υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να παρέχουν άμεση υποστήριξη σε πολίτες και πυροσβέστες, εφόσον χρειαστεί.

Επιπλέον, διαθέτουν και το ειδικό όχημα των ΚΟΜΥ, ώστε, αν παραστεί ανάγκη, να πραγματοποιηθεί άμεσα μεταφορά πολιτών σε μονάδα υγείας ή σημείο προστασίας.

Όπως επισημαίνεται, η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και των ΚΟΜΥ στην περιοχή έχει στόχο τον άμεσο συντονισμό των υγειονομικών παρεμβάσεων και την υποστήριξη των δυνάμεων που επιχειρούν, καθώς και των πολιτών που επηρεάζονται από την πυρκαγιά.

Το υπουργείο Υγείας ενημερώνει επίσης ότι οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και χρειάζονται κατ' οίκον υγειονομική φροντίδα μπορούν να καλούν στη γραμμή 1135, επιλέγοντας την επιλογή 3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με την Πυροσβεστική (199), τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), το ΕΚΑΒ (166) ή την Ελληνική Αστυνομία (100).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ