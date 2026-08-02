Ειδήσεις | Ελλάδα

Τουρνάς: Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τουρνάς: Συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει ο υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο μελών του πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, συνέβη ένα τραγικό αεροπορικό ατύχημα όπου δύο μέλη πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα δύο μέλη του δεύτερου μισθωμένου διασώθηκαν.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς.

Στους δύο διασωθέντες εύχομαι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην οικογένειά τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πράσινα τιμολόγια: Διττή εικόνα στις χρεώσεις Αυγούστου με την μέση τιμή στα 18,8 λεπτά/kWh – Αύξηση 8% από μήνα σε μήνα

Ανάγκη πακέτων στήριξης παραγωγών για να συνεχίσουν μετά από φυσικές καταστροφές

Πυρκαγιές: Γιατί οι φωτιές γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

tags:
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ευάγγελος Τουρνάς
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider