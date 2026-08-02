Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η ισραηλινή αεροπορία έπληξε την Γάζα.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η ισραηλινή αεροπορία έπληξε την Γάζα προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 Παλαιστινίων.

Από τα ξημερώματα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας στο βορρά, την κεντρική πόλη Ντεΐρ αλ-Μπαλάχ και τη νότια περιοχή Χαν Γιούνις, προκαλώντας τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό θυμάτων των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με παλαιστινιακούς αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ την Πέμπτη, ισχυριζόμενος ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες είχαν συμφωνήσει να αφοπλιστούν είχε δημιουργήσει ελπίδες για πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης.

Σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν — μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου — δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα έδινε στη Χαμάς την ευκαιρία να αφοπλιστεί, αλλά ότι είναι «πολύ επιφυλακτικός» ως προς το αν αυτό θα συμβεί.

Ο Κοέν δήλωσε στο Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού ότι δεν είχε επιτευχθεί καμία συμφωνία για την παύση των επιθέσεων στη Γάζα και ότι θεωρεί απαραίτητο το Ισραήλ — το οποίο ήδη ελέγχει το 70% της περιοχής — να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της, εάν η Χαμάς δεν αποστρατιωτικοποιηθεί.

«Στη συμφωνία που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η θέση μας είναι ότι η Χαμάς πρέπει να διαλυθεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί», πρόσθεσε.

Η Χαμάς δηλώνει ότι έδειξε ευελιξία

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, το όργανο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που επιβλέπει την εκεχειρία, δημοσίευσε την Παρασκευή έναν οδικό χάρτη 15 σημείων, στον οποίο καθορίζονται τα τελικά βήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στη Γάζα και να αποσύρει τα στρατεύματά του, σύμφωνα με άλλους βασικούς όρους της συμφωνίας εκεχειρίας, προτού συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα σε ένα νέο παλαιστινιακό όργανο που θα οριστεί για τη διαχείριση της Γάζας.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση είχε επιδείξει «σημαντική ευελιξία», αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να επιβάλει μια de facto κατάσταση επί τόπου εντείνοντας τις επιθέσεις του.

«Αυτή η κλιμάκωση, που συμπίπτει με την πρόοδο στην πολιτική διαδικασία, καταδεικνύει σαφώς ότι η κυβέρνηση της κατοχής επιδιώκει να υπονομεύσει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου και να επιβάλει τα γεγονότα επί τόπου με τη βία» δήλωσε ο Ναΐμ.

Ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Φατάχ Μοχάμεντ Νταχλάν, ο οποίος διαμένει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και ανώτερος σύμβουλος που συμμετέχει στην αμερικανική πρωτοβουλία, του είχε πει ότι συνεργάζεται με την ισραηλινή πλευρά για να σταματήσουν οι επιθέσεις στη Γάζα.

Ο Νταχλάν ανέφερε ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η επιτυχία της εξαρτάται πλέον από την πλήρη παύση των καθημερινών επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Reuters επικοινώνησε με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για να ζητήσει σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Νταχλάν. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ