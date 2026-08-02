Ρωσία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones

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Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 635 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικές περιοχές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Τα ουκρανικά drones έπληξαν στόχους συμπεριλαμβανομένης και μιας αποθήκης της Wildberries της μεγαλύτερης πλατφόρμας διαδικτυακών αγορών στη Ρωσία, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 635 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ