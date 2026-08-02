Ευρωπαϊκή Δύναμη έκανε έλεγχο σε ένα τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

Δεν ξεκαθαρίστηκε άμεσα αν το πλοίο τέθηκε υπό κράτηση, κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Μία ευρωπαϊκή αποστολή υπό τη διοίκηση της Ιταλίας έλεγξε σήμερα ένα τάνκερ που ανήκει στο λεγόμενο ρωσικό “σκιώδη στόλο” για να επιβεβαιώσει την εθνικότητα και τη νηολόγηση του πλοίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας.

Δεν ξεκαθαρίστηκε άμεσα αν το πλοίο τέθηκε υπό κράτηση, κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η πορεία του δεξαμενόπλοιου Toa Payoh, ενός τάνκερ που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε με σημαία Καμερούν, ανακόπηκε στη Μεσόγειο, στα δυτικά του ιταλικού νησιού Παντελλερία, ενώ ταξίδευε από το Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ