Ειδήσεις | Διεθνή

Ευρωπαϊκή Δύναμη έκανε έλεγχο σε ένα τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ευρωπαϊκή Δύναμη έκανε έλεγχο σε ένα τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Δεν ξεκαθαρίστηκε άμεσα αν το πλοίο τέθηκε υπό κράτηση, κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Μία ευρωπαϊκή αποστολή υπό τη διοίκηση της Ιταλίας έλεγξε σήμερα ένα τάνκερ που ανήκει στο λεγόμενο ρωσικό “σκιώδη στόλο” για να επιβεβαιώσει την εθνικότητα και τη νηολόγηση του πλοίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας.

Δεν ξεκαθαρίστηκε άμεσα αν το πλοίο τέθηκε υπό κράτηση, κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η πορεία του δεξαμενόπλοιου Toa Payoh, ενός τάνκερ που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε με σημαία Καμερούν, ανακόπηκε στη Μεσόγειο, στα δυτικά του ιταλικού νησιού Παντελλερία, ενώ ταξίδευε από το Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πράσινα τιμολόγια: Διττή εικόνα στις χρεώσεις Αυγούστου με την μέση τιμή στα 18,8 λεπτά/kWh – Αύξηση 8% από μήνα σε μήνα

Ανάγκη πακέτων στήριξης παραγωγών για να συνεχίσουν μετά από φυσικές καταστροφές

Πυρκαγιές: Γιατί οι φωτιές γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

tags:
Ρωσία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider