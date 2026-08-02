Μαρινάκης: Η πατρίδα υποκλίνεται στη μνήμη των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον

Η σημερινή μέρα σφραγίστηκε από μια βαριά απώλεια, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον θάνατο των δύο μελών ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης.

«Η σημερινή μέρα σφραγίστηκε από μια βαριά απώλεια. Δύο μέλη πληρώματος αεροπυρόσβεσης έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση» προσθέτει.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει: «Η σκέψη μας είναι επίσης σε όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονται στο πεδίο και αγωνίζονται για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας».

«Η πατρίδα υποκλίνεται στη μνήμη των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον» τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ