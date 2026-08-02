Πράσινα τιμολόγια: Διττή εικόνα στις χρεώσεις Αυγούστου με την μέση τιμή στα 18,8 λεπτά/kWh – Αύξηση 8% από μήνα σε μήνα

Πέντε από τις εννιά βασικές εταιρείες προμήθειας ανακοίνωσαν αυξήσεις από μήνα σε μήνα με τους βασικούς «παίκτες» να μένουν στα ίδια. Πως διαμορφώνονται οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων τον Αύγουστο. Οι ανησυχίες για τον χειμώνα. Τι δείχνουν τα προθεσμιακά συμβόλαια ρεύματος.

Απορρόφηση της αύξησης της χονδρικής από μήνα σε μήνα κατά 18,3% αλλά και αυξήσεις από ορισμένες εταιρείες «σημαδεύουν» τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων τον Αύγουστο με την γενική εικόνα να «κλείνει» σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει όλες οι εταιρείες τις χρεώσεις που θα εφαρμόσουν, καθώς εκκρεμούν Enerwave και Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η γενική εικόνα που διαμορφώνεται είναι «τσιμπημένη» σε σχέση με τον Ιούλιο, πράγμα που ωστόσο διατηρεί «περιορισμένη» εφαρμογή, δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές – αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 80% της αγοράς – επέλεξαν συγκράτηση των τιμών έως μικρές αναπροσαρμογές προς τα πάνω.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ συνεχίζει να διατηρεί τα «ηνία» της αγοράς με την χαμηλότερη χρέωση για το οικιακό τιμολόγιο Γ1 στα 13,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η υψηλότερη χρέωση καταγράφεται πλέον στα 30,3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στα 18,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ήτοι +8% από τα 17,4 λεπτά τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Συγκριτικά, τον Ιούλιο, οι χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων κυμάνθηκαν από 13,8 μέχρι 22,7 λεπτά του ευρώ ανά Κιλοβατώρα με την μέση τιμή, όπως προαναφέρθηκε στα 17,4 λεπτά, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τον Ιούνιο που είχε διαμορφωθεί στα 17,2 λεπτά.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι αν και κάποιες εταιρείες προμήθειας προχώρησαν σε σημαντικές αυξήσεις των χρεώσεων τους από μήνα σε μήνα, παρασέρνοντας και τα συνολικά «μεγέθη» της αγοράς, αυτό δεν «μεταφράζεται» απαραίτητα κατά ανάλογο τρόπο σε όρους «εμβέλειας», δεδομένου ότι οι βασικοί προμηθευτές που συγκεντρώνουν περί το 80% της αγοράς στη χαμηλή τάση (ΔΕΗ, Protergia, ΗΡΩΝ) και άρα την συντριπτική πλειοψηφία των πράσινων τιμολογίων, διατήρησαν (ΔΕΗ και ΗΡΩΝ) τις ίδιες χρεώσεις σε σχέση με τον Ιούλιο, έως προχώρησαν σε μικρές αυξήσεις (Protergia), περιορίζοντας έτσι το συνολικό «αποτύπωμα» στα νοικοκυριά.

Η μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (day-ahead market) τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 109,95€/MWh από 92,93€/MWh τον Ιούνιο, ήτοι αυξημένη κατά 18,3%. Σημειώνεται ότι, φέτος το καλοκαίρι, η DAM κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με τις αντίστοιχες τιμές για Ιούνιο και Ιούλιο να είχαν διαμορφωθεί στα 85,42€/MWh και 100,57€/MWh, αντίστοιχα.

Το «σκεπτικό» των εταιρειών προμήθειας

Ως γνωστόν, η διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνιστά μία από τις βασικές παραμέτρους στη διαμόρφωση των χρεώσεων με την επισήμανση ωστόσο ότι η σχετική «άσκηση» δεν περιορίζεται αυστηρά στις αλλαγές από μήνα σε μήνα αλλά συνυπολογίζεται τόσο η εξέλιξη της αγοράς τους αμέσως επόμενους μήνες όσο και η εμπορική πολιτική των εταιρειών.

Με σταθερό ζητούμενο την διατήρηση ενός πελατολογίου και ει δυνατόν την διεύρυνσή του, οι εταιρείες προμήθειας επιχειρούν να «χαράξουν» εμπορική πολιτική με τρόπο ώστε αφενός τα εκάστοτε «νούμερα» να μην απέχουν από τα πραγματικά «μεγέθη» της αγοράς, πράγμα που θα σήμαινε ζημιές έως και ανάγκη για αναθεώρηση ορισμένων εμπορικών επιλογών και αφετέρου να διατηρούν ανταγωνιστικό πρόσημο.

Προφανώς, τα παραπάνω προσδιορίζονται διαφορετικά από εταιρεία σε εταιρεία, γεγονός που εξηγεί με την σειρά του την απόφαση ορισμένων να απορροφήσουν την αύξηση της χονδρεμπορικής και άλλες να προχωρήσουν σε αυξήσεις των χρεώσεων, επιχειρώντας έτσι να κατοχυρώσουν ένα νέο «σημείο ισορροπίας».

Οι «οιωνοί» για την συνέχεια

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν παράγοντες της αγοράς με γνώση του θέματος, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική με τα προθεσμιακά συμβόλαια ρεύματος για τους επόμενους μήνες να επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που μένει βέβαια να φανεί αν και πως θα αποτυπωθούν στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς πλήθος παραγόντων (ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, διαθεσιμότητα παραγωγικής ισχύος, άλλες αγορές κλπ) επιδρούν και επηρεάζουν την τελική εικόνα της αγοράς.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας (Power Futures Base) για την ελληνική αγορά για τους μήνες Σεπτέμβριο 2026 με Φεβρουάριο 2027 διαπραγματεύονταν την Παρασκευή σε ένα εύρος τιμών από 134€/MWh μέχρι 157€/MWh με την αναλυτική εικόνα να διαμορφώνεται ως εξής:

• Σεπτέμβριος 2026: 147,6€/MWh

• Οκτώβριος 2026: 134,69€/MWh

• Νοέμβριος 2026: 157,67€/MWh

• Δεκέμβριος 2026: 144,67€/MWh

• Ιανουάριος 2027: 157,57€/MWh

• Φεβρουάριος 2027: 135,31€/MWh

