Μια ακόμα νύχτα μάχης με τις φλόγες στη δυτική Αττική

Αγώνας να μην φτάσουν οι φλόγες σε Αλεποχώρι και Μέγαρα.

Για μια ακόμη νύχτα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, με τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επωμίζονται την προσπάθεια, καθώς τα εναέρια μέσα αποχώρησαν με τη δύση του ηλίου. Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε την Παρασκευή (31/7) από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, επεκτάθηκε με ορμή προς τα ανατολικά, πέρασε τα όρια της Αττικής στο Πόρτο Γερμανό και στράφηκε προς την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, με κατεύθυνση τα Βίλια.

Το άλλο μέτωπο συνέχισε προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το Κανδήλι Μεγάρων, πλησίασε στη μονή Παναχράντου, με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν.

Νωρίτερα παρουσιάστηκαν σημάδια βελτίωσης στο πύρινο μέτωπο στο Κρύο Πηγάδι, ωστόσο δεν υπήρξε κανένα περιθώριο εφησυχασμού στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς ξεπηδούσαν νέες εστίες.

Στη μάχη ρίχτηκε και η Δασική υπηρεσία με τα μηχανήματα έργου από τους εργολάβους δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη στο Κρύο Πηγάδι. Σε Βένιζα και στην Αγία Παρασκευή - Άγιο Νεκτάριο Βιλλίων, ανοίχτηκαν αντιπυρικές ζώνες με τη συνδρομή βαρών μηχανημάτων του Στρατού.

Πλέον, το μέτωπο έχει εξαπλωθεί ανατολικά, με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά. Μάλιστα, διάσπαρτες κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες.

Την ίδια ώρα, οι φλόγες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να σκεπάσουν τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας. Για την ώρα δεν απειλούνται σπίτια στην περιοχή της Ψάθας, ωστόσο κάηκαν άλλα δύο σπίτια στο όρος Πατέρας, όπως μετέδωσε το ertnews.

Τα δύο μέτωπα

Στο Κανδήλι Μεγάρων, η φωτιά που έφτασε από το μέτωπο της Βένιζας και των Μεγάρων, έχει πλέον χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά πάνω από τη Μονή Παναχράντου έχει κατεύθυνση προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, ενώ το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλαγιάς με νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων, χωρίς ακόμη να μπορεί να το απειλήσει.

Οι επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς η επέκταση του μετώπου είναι διαρκής λόγω του δάσους.

Αγώνας να μην φτάσουν οι φλόγες σε Αλεποχώρι και Μέγαρα

Παράλληλα, τιτάνιες είναι οι μάχες των πυροσβεστικών δυνάμεων ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι και τα Μέγαρα.

Παράλληλα, κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, δημιουργώντας γραμμές άμυνας ώστε να αποτραπεί το πέρασμα της φωτιάς στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου του Στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και επιχειρούν με επιχωματώσεις σε σημεία όπου η πρόσβαση των πυροσβεστών είναι αδύνατη.

Οι δυσκολίες εντείνονται από τη μορφολογία του εδάφους, τη μεγάλη ποσότητα ξερής βλάστησης και τους θυελλώδεις ανέμους, που προκαλούν ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στην περιοχή των πυρκαγιών η Ειρήνη Αγαπηδάκη με τις ΚΟΜΥ- Σε ετοιμότητα για υγειονομική υποστήριξη πολιτών και πυροσβεστών

Στην περιοχή του Αγίου Λουκά, στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου, όπου επιχειρεί η Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, μετέβη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνοδευόμενη από κλιμάκια των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι ΚΟΜΥ έχουν αναπτυχθεί, σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία, στο σημείο του Αγίου Λουκά στο Λιακωτό, διαθέτοντας βαλιτσάκι τηλεϊατρικής, πλήρες υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να παρέχουν άμεση υποστήριξη σε πολίτες και πυροσβέστες, εφόσον χρειαστεί.

Επιπλέον, διαθέτουν και το ειδικό όχημα των ΚΟΜΥ, ώστε, αν παραστεί ανάγκη, να πραγματοποιηθεί άμεσα μεταφορά πολιτών σε μονάδα υγείας ή σημείο προστασίας.

Όπως επισημαίνεται, η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και των ΚΟΜΥ στην περιοχή έχει στόχο τον άμεσο συντονισμό των υγειονομικών παρεμβάσεων και την υποστήριξη των δυνάμεων που επιχειρούν, καθώς και των πολιτών που επηρεάζονται από την πυρκαγιά.

Το υπουργείο Υγείας ενημερώνει επίσης ότι οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και χρειάζονται κατ' οίκον υγειονομική φροντίδα μπορούν να καλούν στη γραμμή 1135, επιλέγοντας την επιλογή 3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με την Πυροσβεστική (199), τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), το ΕΚΑΒ (166) ή την Ελληνική Αστυνομία (100).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό 'Ανω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα

-Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα

- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

-Στην ανώνυμη οδό στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr



