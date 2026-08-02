Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για το θανάτο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη

Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό του έργο, ενώ η προσφορά του στα ζητήματα της Εθνικής 'Αμυνας, ως αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.

«Είχα την τιμή να γνωρίζω τον Γ. Βαρβιτσιώτη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μας συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί, μέσα από τη μακρόχρονη γνωριμία του με τον πατέρα μου Σπύρο. Υπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του» πρόσθεσε.

«Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Ελένη, Θωμά & Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ