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Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά που ξέσπασε σε φέρι

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Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά που ξέσπασε σε φέρι
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Το φέρι είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι.

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ένα φέρι, στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή της, η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας.

Το φέρι μετέφερε 271 επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι 225 από τους οποίους έχουν διασωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Το φέρι είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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