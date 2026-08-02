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Σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα - Βίντεο ντοκουμέντο

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Σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα - Βίντεο ντοκουμέντο
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Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχουν βρεθεί τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, είναι ζωντανοί ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει τραυματιστεί ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταβαίνουν ασθενοφόρα για να τους παραλάβουν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ που μεταδίδει το skai.gr, από το σημείο του δυστυχήματος παρελήφθησαν δύο άτομα ελαφρά τραυματισμένα και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Και οι τέσσερις διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Ειδικότερα σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Ως είθισται ο κυβερνήτης σε αυτά τα ελικόπτερα είναι πάντα ξένος και ο σύνδεσμος, Έλληνας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai.gr

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tags:
Πυροσβεστική
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