Το μεγάλο sell off στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης: Έφτασε η αγορά στον πυθμένα;

Οι μετοχές ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα τον Ιούλιο, όμως επενδυτές βλέπουν ενδείξεις σταθεροποίησης και πιθανή ευκαιρία για αγορές μετά τη βίαιη διόρθωση.

Mε την πιο σκληρή δοκιμασία των τελευταίων ετών βρέθηκε αντιμέτωπη τον Ιούλιο η εντυπωσιακή άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά την ισχυρή ανάκαμψη των τελευταίων συνεδριάσεων, οι εταιρείες ημιαγωγών και πολλά από τα δημοφιλέστερα ονόματα του επενδυτικού αφηγήματος της AI ολοκλήρωσαν τον μήνα με βαριές απώλειες, αποκαλύπτοντας μια βαθύτερη αναταραχή που δεν αποτυπώθηκε πλήρως στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ο Nasdaq υποχώρησε 3,2% τον Ιούλιο, σημειώνοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο και τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία πτώση. Ο Nasdaq 100 υποχώρησε περισσότερο από 7% τον Ιούλιο, στη χειρότερη επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2025, όταν είχε καταγράψει απώλειες 7,7%. Αντίθετα, ο S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με απώλειες μόλις 0,1%, διατηρώντας μικρή απόσταση από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει στις αρχές Ιουνίου.

Η εικόνα όμως στο εσωτερικό της αγοράς ήταν πολύ διαφορετική. Το Goldman Sachs High Beta Momentum Basket κατέγραψε τον χειρότερο μήνα του από τον Νοέμβριο του 2000, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, καθώς πολλές από τις πιο δημοφιλείς ανοδικές θέσεις των επενδυτών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Παρότι οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις φαίνεται να έχουν περιοριστεί, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: μπορούν οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες να επιστρέψουν σε μια βιώσιμη ανοδική πορεία;

Τα θεμελιώδη μεγέθη πέρασαν σε δεύτερη μοίρα

Το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη άρχισε να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης ήδη από τον Ιούνιο, μετά την εκρηκτική άνοδο των μετοχών ημιαγωγών τους προηγούμενους μήνες. Εταιρείες όπως η Micron Technology είχαν σημειώσει εντυπωσιακά κέρδη τον Απρίλιο και τον Μάιο, δημιουργώντας συνθήκες υπερβολικής αισιοδοξίας.

Οι επενδυτές περίμεναν ότι τα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου θα ανανέωναν τη δυναμική της αγοράς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλοι πάροχοι cloud, όπως η Alphabet, επιβεβαίωσαν πως θα συνεχίσουν να επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι μετοχές που είχαν επωφεληθεί από την έκρηξη των επενδύσεων συνέχισαν να πιέζονται.

Οι επενδυτές άρχισαν να απομακρύνονται από τους ημιαγωγούς και να στρέφονται προς κλάδους που είχαν μείνει πίσω, όπως το λογισμικό, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα ακίνητα.

Παράλληλα, η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ενεργειακές μετοχές, ενώ η Apple αποτέλεσε χαρακτηριστική περίπτωση έντονης μεταβλητότητας: σημείωσε σημαντική άνοδο μέσα στον Ιούλιο, αλλά έχασε μεγάλο μέρος των κερδών της μετά τα αποτελέσματα που απογοήτευσαν τους επενδυτές.

«Τα θεμελιώδη στοιχεία έχουν περάσει εντελώς σε δεύτερο πλάνο τις τελευταίες έξι εβδομάδες», ανέφερε ο Μαξ Κέτερν της HSBC στο MarketWatch.

Ενδείξεις σταθεροποίησης μετά το sell-off

Παρά την ένταση της διόρθωσης, η τεχνική εικόνα της αγοράς παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Ο S&P 500 έκλεισε την Παρασκευή πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX - ο γνωστός «δείκτης φόβου» της Wall Street - υποχώρησε στις 15,99 μονάδες, μετά την προσωρινή άνοδό του πάνω από τις 20 μονάδες.

Η απότομη άνοδος της μεταβλητότητας τον Ιούλιο αντανακλούσε την πίεση που δέχθηκαν οι μετοχές ημιαγωγών και ΑΙ, καθώς η διαφορά μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων και χαμένων της αγοράς έφτασε σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί στον S&P 500.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή αγορών της Nationwide, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά πλησιάζει σε σημείο καμπής. Ο μέσος ημερήσιος ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής ενός μήνα για το Goldman Sachs High Beta Momentum Basket έφτασε τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο από το 2020.

Όπως σημείωσε, αντίστοιχα επίπεδα μεταβλητότητας έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν κοντά σε σημαντικές καμπές της αγοράς, όπως στην κρίση της Covid-19, στην κορύφωση της φούσκας των dot-com και στον πυθμένα της αγοράς μετά την κρίση του 2008.

Η ρευστοποίηση πλησιάζει στο τέλος της

Ο Μάικ Σελ, επικεφαλής επενδύσεων της Shell Capital, υποστήριξε ότι το πρόσφατο sell off βρίσκεται πιθανότερα κοντά στο τέλος τoυ παρά στην αρχή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ήδη καταγραφεί το απόλυτο χαμηλό της αγοράς, αλλά ότι η σχέση κινδύνου και πιθανής απόδοσης γίνεται σταδιακά πιο ελκυστική.

«Το βασικό ερώτημα είναι αν η απομόχλευση αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες πρόβλημα ή απλώς ξεκαθαρίζει μια υπερφορτωμένη επενδυτική θέση. Αν η ζήτηση για AI, τα κέρδη και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παραμείνουν ισχυρά, η διόρθωση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επιλεκτικές αγορές των ισχυρότερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στο MarketWatch.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος αποτελούν ιστορικά το πιο αδύναμο δίμηνο του έτους για τις αγορές, σύμφωνα με τον Ράιαν Ντέτρικ της Carson Group.

Το ερώτημα που πλέον καλούνται να απαντήσουν οι επενδυτές είναι αν η φετινή καλοκαιρινή αναταραχή αποτελεί μια πρόωρη εκδήλωση της εποχικής μεταβλητότητας ή την αρχή μιας βαθύτερης αλλαγής τάσης.

Η «φούσκα» των ημιαγωγών δοκιμάζει τη Νότια Κορέα

Η αναταραχή στις μετοχές τεχνολογίας δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ. Στο χρηματιστήριο της Σεούλ, ο δείκτης Kospi έκλεισε τον Ιούλιο με απώλειες 22%, τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η πτώση προκάλεσε έντονη απογοήτευση στους μικροεπενδυτές, πολλοί από τους οποίους είχαν τοποθετηθεί επιθετικά στις κορεατικές μετοχές, ενθαρρυμένοι από τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της αγοράς αλλά και από την εμφάνιση μοχλευμένων ETF μεμονωμένων μετοχών.

Οι επενδυτές είχαν τοποθετήσει περίπου 54,2 δισ. δολάρια σε μετοχές του Kospi τον Μάιο και τον Ιούνιο, πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τη βίαιη διόρθωση του Ιουλίου.

Οι ακραίες διακυμάνσεις ανάγκασαν το Χρηματιστήριο της Κορέας να ενεργοποιήσει εννέα φορές τον μηχανισμό αυτόματης διακοπής συναλλαγών έως το τέλος του μήνα.

Παρά τις απώλειες, η εικόνα σε ετήσια βάση παραμένει ισχυρή: η Samsung υποχώρησε 21% τον Ιούλιο, αλλά εξακολουθεί να έχει τετραπλασιάσει την αξία της από τις αρχές του 2025, ενώ η SK Hynix έχασε 35%, αλλά παραμένει σχεδόν δεκαπλάσια υψηλότερα στην ίδια περίοδο.

Οι ημιαγωγοί στην χειρότερη επίδοση εδώ και 24 χρόνια

Μετά από έναν μήνα ακραίων διακυμάνσεων, οι μετοχές ημιαγωγών κατέγραψαν τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή τους εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX), που περιλαμβάνει 30 εταιρείες ημιαγωγών και συναφείς επιχειρήσεις, υποχώρησε 20,7% τον Ιούλιο. Εφόσον η πτώση διατηρούνταν έως το κλείσιμο, θα αποτελούσε τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Δεκέμβριο του 2002, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Παρά τη διόρθωση, το ETF εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά κέρδη από τις αρχές του 2026.

Αντίθετα, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ενισχύθηκε κατά 3% τον Ιούλιο, κυρίως χάρη στη Microsoft, η οποία σημείωσε άνοδο 22,5% μέσα στον μήνα.

Η Micron Technology αποτέλεσε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακραίας μεταβλητότητας: η μετοχή εκτινάχθηκε 18,4% σε μία συνεδρίαση, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε, κλείνοντας τον Ιούλιο με συνολικές απώλειες 28,4%.

