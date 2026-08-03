Κατασχεμένα ακίνητα: Το «σκορ» του οφειλέτη ξεκλειδώνει τις πωλήσεις - Πώς βαθμολογεί η ΑΑΔΕ

Η φορολογική συνέπεια του οφειλέτη με κλίμακα 0-100 βαθμών καθορίζει το ποσό που θα παρακρατείται από το τίμημα. Από 25% έως 100% του υπολοίπου της κατάσχεσης το ποσοστό της παρακράτησης. Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ.

Με ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης των οφειλετών, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να ξεμπλοκάρει τις πωλήσεις χιλιάδων κατασχεμένων ακινήτων, συνδέοντας το ύψος της παρακράτησης από το τίμημα της μεταβίβασης με τη φορολογική συμπεριφορά του ιδιοκτήτη. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του οφειλέτη, τόσο μικρότερο είναι το ποσό που θα αποδίδεται στο Δημόσιο από το τίμημα για την άρση της κατάσχεσης. Το ποσοστό που θα παρακρατείται για να προχωρήσουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων ξεκινάει από 25% και φτάνει έως και 100%.

Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται ο νέος μηχανισμός που επιτρέπει τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η πλήρης εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις. Καθοριστικό ρόλο παίζει πλέον η βαθμολογία του οφειλέτη. Η ΑΑΔΕ αξιολογεί κάθε αίτηση με βάση πέντε κριτήρια, αποδίδοντας συνολική βαθμολογία από 0 έως 100 βαθμούς. Από το τελικό σκορ εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης που θα γίνει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Τα πέντε κριτήρια είναι:

1. Συνέπεια στις ρυθμίσεις οφειλών (10 βαθμοί): Eξετάζεται αν τα τελευταία τρία χρόνια ο οφειλέτης διατήρησε τις ρυθμίσεις του χωρίς να τις χάσει και δεν δημιούργησε νέες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

2. Φορολογική συνέπεια (20 βαθμοί): Aξιολογείται η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ κατά την τελευταία τριετία.

3. Εξόφληση της οφειλής μετά την κατάσχεση (15 βαθμοί): Όσο μεγαλύτερο μέρος της οφειλής έχει ήδη αποπληρωθεί, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία.

4. Χρόνος από την επιβολή της κατάσχεσης (25 βαθμοί): Πλεονέκτημα έχουν οι πιο πρόσφατες κατασχέσεις, ενώ οι παλαιότερες λαμβάνουν χαμηλότερη βαθμολογία.

5. Προέλευση της οφειλής (30 βαθμοί): Ευνοούνται οι οφειλές που δεν προέρχονται κυρίως από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους.

Παρακράτηση

Με βάση τη συνολική βαθμολογία καθορίζεται και το ποσοστό του υπολοίπου της κατάσχεσης που θα παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα αξιολόγηση του οφειλέτη:

α) από 80 έως 100 βαθμούς, επιφέρει ποσοστό παρακράτησης επί του συνόλου του τρέχοντος υπολοίπου της επιβληθείσας κατάσχεσης, 25%,

β) από 60 έως 79 βαθμούς, επιφέρει ποσοστό παρακράτησης 45%,

γ) από 40 έως 59 βαθμούς, επιφέρει ποσοστό παρακράτησης 65%,

δ) από 20 έως 39 βαθμούς, επιφέρει ποσοστό παρακράτησης 85%,

ε) από 0 έως 19 βαθμούς, επιφέρει ποσοστό παρακράτησης 100%.

Προϋποθέσεις

Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής:

ο οφειλέτης να δικαιούται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής,

το τίμημα πώλησης να μην υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου ή της αντικειμενικής αξίας, όταν αυτή είναι υψηλότερη,

από το τίμημα να παρακρατείται και να αποδίδεται στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον το ποσό που προκύπτει από τη βαθμολογία του οφειλέτη και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο από το 25%.

Η διαδικασία

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, στοιχεία του ακινήτου και, όπου απαιτείται, έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή. Η απόφαση άρσης της κατάσχεσης εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΑΑΔΕ και ισχύει για έναν μήνα.