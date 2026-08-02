Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση θυμήθηκε το ΕΔΣ που η ίδια υπονόμευσε

Κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι προσπαθεί να φέρει τους θεσμούς στα μέτρα της, ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι προσπαθεί να φέρει τους θεσμούς στα μέτρα της, ασκεί ο Κώστας Τσουκαλάς με άρθρο του στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», με αφορμή την κίνηση του κυβερνώντος κόμματος να «ξανασερβίρει» την περασμένη Πέμπτη «ως καινούργια πρωτοβουλία την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο» (ΕΔΣ). Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «βέβαια, η κοστολόγηση των προγραμμάτων δεν είναι κάτι καινούργιο», καθώς «έχει προβλεφθεί από το 2014, με τον νόμο 4270/2014, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν είχε ζητήσει την ενεργοποίησή του ούτε στις εκλογές του 2019 ούτε στις εκλογές του 2023». «Μάλλον γιατί τότε ήταν ο ίδιος που, χωρίς κοστολόγηση, έταζε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός», σχολιάζει.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «είχε ξεχάσει ότι πριν από έναν χρόνο, με τον νόμο 5217/2025, συστάθηκε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο», «αλλιώς δεν εξηγείται πώς, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε στις αρχές Ιουλίου, κοστολογημένα, τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Πρωθυπουργός μάς κάλεσε να καταθέσουμε την πρότασή μας όχι στο αρμόδιο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή στην ίδια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». «Ή έχει ξεχάσει τι έχει ψηφίσει ή δεν έχει βασικές γνώσεις για τα δημόσια οικονομικά ή το έκανε σκοπίμως», αναφέρει και τονίζει πως «όμως παγιδεύτηκε μόνος του στην παγίδα που προσπάθησε να στήσει». Προσθέτει ότι «αφού το ΠΑΣΟΚ τού απάντησε ότι δεν είναι αρμόδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κοστολόγηση, αλλά το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ω του θαύματος, δημοσιεύθηκε από το τελευταίο η ανακοίνωση του πλαισίου αξιολόγησης των προεκλογικών προτάσεων των κομμάτων».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «από την αλληλουχία των γεγονότων προκύπτει πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει υπονομεύσει εκ προοιμίου την ανεξαρτησία ενός θεσμού που, υπό άλλες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να διασφαλίσει ουσιαστικά τη διατήρηση υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών». Καταλογίζει στον κ. Μητσοτάκη ότι και σε αυτή την περίπτωση «προσπαθεί να φέρει τους θεσμούς στα μέτρα του».

Σχολιάζει ότι «κυρίως, όμως, εκτίθεται, καθώς εδώ και μέρες δεν απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα» σχετικά με την κοστολόγηση της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου «που έταζε στη ΔΕΘ το 2018 και δεν έκανε ποτέ, εξαπατώντας τους συνταξιούχους», όπως και την κοστολόγηση της οριζόντιας μείωσης του ΦΠΑ «που τότε θεωρούσε εφικτή, αλλά σήμερα ισχυρίζεται πως δεν θα περνούσε στην αγορά». Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τα κοστολόγησε ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ