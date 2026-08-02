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Μητσοτάκης: Μετέβη εκ νέου στο Συντονιστικό Κέντρο

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Μητσοτάκης: Μετέβη εκ νέου στο Συντονιστικό Κέντρο
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Εκεί συναντήθηκε με τον ΠτΔ ο οποίος ήταν στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα στο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων της πολιτικής προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα των πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο οποίος ήταν στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης προκειμένου να εκφράσει, επίσης, τη συμπαράστασή του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κωνσταντίνος Τασούλας
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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