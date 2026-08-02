Τις 33 έφτασαν οι συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε πέντε ημέρες

Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 70.138,48 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι για όλες τις μεγάλες φωτιές που απασχόλησαν έχουν προκύψει συλλήψεις.

Από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου 2026 καταγράφηκαν 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 (90,91%) αφορούν αμέλεια και οι 3 (9,09%) πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 70.138,48 ευρώ.

Στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου 2026, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ρεθύμνου, με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε., προχώρησε σε άμεση και εμπεριστατωμένη διερεύνηση. Από τις αυτοψίες και την αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων προσδιορίστηκε ως σημείο έναρξης αγωγός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ο αρμόδιος υπεύθυνος του δικτύου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην περιοχή του Ρεθύμνου για εμπρησμό από αμέλεια.

Στην Πάρο, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου 2026 στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων προχώρησε, κατόπιν εντολής της Δ.Α.Ε.Ε., στη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η μεγάλη πυρκαγιά της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στο Φίχτι Αργολίδας, όπου ζευγάρι αγροτών εκτελούσε εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκαλώντας την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βοιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιολικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από τις ανεμογεννήτριες μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιολικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.

Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση εργασιών με τροχό, από τις οποίες προκλήθηκαν πυρκαγιές, καθώς και παραβιάσεις των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός προκάλεσε με πρόθεση την πυρκαγιά, κάνοντας χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα να έχει καεί έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση πυρκαγιάς το 2014, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βοιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Υπογραμμίζεται ότι για όλες τις μεγάλες φωτιές που απασχόλησαν έχουν προκύψει συλλήψεις.

