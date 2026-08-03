Συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δ. Αττική

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική έδωσαν άλλο ένα βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους.

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική έδωσαν άλλο ένα βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός κι ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα και συγκεκριμένα σε αυτό που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, σε αυτό που κινείται προς Μέγαρα, στο Κανδήλι Μεγάρων καθώς κι ένα μεταξύ των περιοχών Λούμπα και Τουτούλη.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές θα δώσουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει η φωτιά προς τα Βίλια. Αργά το βράδυ της Κυριακής εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι Μορφέικα και Στάνες Μόρφα Αττικής να απομακρυνθούν απ' αυτές μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου και να κατευθυνθούν προς Μέγαρα.

Οι πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις που εξακολουθούν κι επιχειρούν βρίσκονται επί ποδός για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση των μετώπων. Παράλληλα συνδράμουν εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», που έχει διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Υδροφόρες από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία για να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ,από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, έως και τις 12:05 της Κυριακής. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επεξεργάστηκε τα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Όπως υπογράμμισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού», σημείωσε ενώ απηύθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα επισήμανε ότι τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προχώρησαν σε 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Πάρο, Φίχτι Αργολίδας, Κεφαλονιά και Βοιωτία. Από τις 33 συλλήψεις, οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 70.100 ευρ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Δευτέρα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σειρά συσκέψεων του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές

Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα αναπτυχθούν στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.