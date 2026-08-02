Μητσοτάκης: Θλίψη απ' την απώλεια δύο μαχητών της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, αναφέρει σε μήνυμα ο πρωθυπουργός.

Με μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για το πλήρωμα του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έχασε τη ζωή του, όταν αυτό συγκρούστηκε με άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο στην Ψάθα.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης.