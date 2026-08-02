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Ανδρουλάκης: Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες

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Ανδρουλάκης: Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του, για την απώλεια του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου.

«Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες», αναφέρει σε δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο των πυρκαγιών που έχουν αποβεί μοιραίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του».

Ο κ. Ανδρουλάκης εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους οικείους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
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