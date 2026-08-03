Υδρογονάνθρακες: Μέσα στην εβδομάδα η κατάθεση της ΜΠΕ για το block 2 - Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα

Μέσα στις επόμενες μέρες υποβάλλεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα επόμενα βήματα για να πιάσει δουλειά το γεωτρύπανο τον Φεβρουάριο του 2027.

Προς το επόμενο κρίσιμο «ορόσημο» οδεύει η προετοιμασία για την ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο με την κοινοπραξία Exxon Mobil, Energean και Helleniq Energy να προχωρά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, στην κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντός της εβδομάδας.

Πρακτικά, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές που συνομίλησαν με το insider.gr, η κατάθεση της μελέτης συνιστά το τελευταίο κρίσιμο βήμα για την αδειοδότηση της ερευνητικής γεώτρησης που προγραμματίζεται τον Φεβρουάριο του 2027 με ορίζοντα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2027, όταν και αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα αποτελέσματα.

Τελειωμένο το κείμενο της ΜΠΕ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κείμενο της Μελέτης έχει πλέον ολοκληρωθεί με τις όποιες τελευταίες παρεμβάσεις να αφορούν περισσότερο σε «ρετουσάρισμα» παρά στην προσθήκη κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την αδειοδότηση της ερευνητικής γεώτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι πέρα από το αμιγώς αδειοδοτικό κομμάτι της γεώτρησης, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρει τον λιμένα βάσης που, όπως έχει γράψει το insider.gr, έχει αποφασιστεί να είναι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, πράγμα που προέκυψε κατόπιν συγκριτικής ανάλυσης με το λιμάνι της Πάτρας αλλά και της Θίσβης, χωρίς ωστόσο το τελευταίο να συγκεντρώνει ποτέ πολλές πιθανότητες να καταλήξει «finalist».

Η εγγύτητα του λιμένα της Ηγουμενίτσας στο Οικόπεδο 2 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση της κοινοπραξίας να επιλέξει να «σταθμεύσει» εκεί έναντι του λιμανιού της Πάτρας που αν και μεγαλύτερο και πληρέστερο από άποψη υποδομών, παραμένει σε μεγαλύτερη απόσταση από το block 2.

Κρίσιμο να τηρηθούν οι χρόνοι

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, η όλη διαδικασία θα πρέπει να «τρέξει» με το επόμενο κρίσιμο ορόσημο μετά την κατάθεση της μελέτης να αποτελεί η έγκρισή της, που κανονικά αναμένεται μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, ώστε ακολούθως να ισχύσει, χωρίς ερωτηματικά, το χρονοδιάγραμμα της ερευνητικής γεώτρησης για τον Φεβρουάριο του 2027.

Ως γνωστόν, η κοινοπραξία έχει προχωρήσει από τον Απρίλιο σε συμφωνία με την εταιρεία Stena Drilling, «κλειδώνοντας» την αξιοποίηση του γεωτρύπανου Stena DrillMax, ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά πλοία που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, για την πραγματοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης.

Βέβαια όλα, όπως προαναφέρθηκε, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης του συνολικότερου χρονοδιαγράμματος με την κοινοπραξία να προχωρά στην πρόσκληση του πλοίου στην περιοχή μόλις κλείσει το θέμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς διαφορετικά, κινδυνεύει να «επιχορηγεί» το πλοίο με 200.000 δολάρια ημερησίως και αυτό να παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αδυνατώντας να μεταβεί επί του πεδίου για να ξεκινήσει τις απαιτούμενες εργασίες.

Ο όρος της 5ετους παράτασης

Σε κάθε περίπτωση, τα χρονικά περιθώρια για την εκτέλεση του όλου εγχειρήματος είναι συγκεκριμένα έως και ασφυκτικά με τον πρόσθετο λόγο να αποτελεί ο όρος που συνοδεύει την παράταση της δεύτερης φάσης του σταδίου ερευνών και η οποία «πέρασε» από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με αυτή, η παραχώρηση του Οικοπέδου 2 τελεί υπό πενταετή παράταση για την πραγματοποίηση του δεύτερου σταδίου ερευνών, δηλαδή πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης και ενδεχόμενα επιβεβαιωτικής γεώτρησης, με την προϋπόθεση ότι η ερευνητική γεώτρηση στον ερευνητικό στόχο «Ασωπός 1» που έχει καθοριστεί, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο του 2027.

Με δεδομένο ότι οι ερευνητικές γεωτρήσεις πραγματοποιούνται κυρίως κατά την διάρκειας της χειμερινής περιόδου όταν και έχουν αραιώσει τα ακτοπλοϊκά και άλλα δρομολόγια, τα διαθέσιμα χρονικά «παράθυρα» είναι τον χειμώνα του 2027 ή διαφορετικά το δίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος του 2027 με την κυβέρνηση αλλά και εταιρείες να προκρίνουν το πρώτο σενάριο.

Σημειώνεται ότι η αρχική εκτίμηση (Gas Initially In Place) για το δυναμικό φυσικού αερίου στην περιοχή κινείται στα 270 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ η πιθανότητα επιτυχίας ανέρχεται σε 16%. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, θα χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος το οποίο θα συνδεθεί μέσω πλωτής μονάδας τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Ιταλία.

Έρχεται νέος διεθνής διαγωνισμός

Με την ερευνητική γεώτρηση στο block 2 να παραμένει «κορυφαίο» στην ατζέντα των ελληνικών υδρογονανθράκων, η ΕΔΕΥΕΠ, ως αρμόδιος κρατικός φορέας, επιχειρεί να «γράψει» νέα κεφάλαια σε ανάλογη κατεύθυνση, προχωρώντας σε νέο διεθνή διαγωνισμό για συλλογή σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, για τις οποίες λέγεται ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από ξένους παίκτες.

Ο διαγωνισμός που ετοιμάζεται να προκηρύξει η κρατική εταιρεία, έπειτα από την αποδοχή της σχετικής της εισήγησης από το ΥΠΕΝ, συνδέεται σύμφωνα με τις πληροφορίες με την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχει στα χέρια από μεγάλο όνομα του χώρου των σεισμογραφικών.

Υπό εξέταση επόμενη γεώτρηση στο block 10

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Chevron προχώρησε στην διεύρυνση του ελληνικού της χαρτοφυλακίου με την είσοδο της στο Block 10, αναλαμβάνοντας ρόλο εντολοδόχου (operator), φτάνοντας πλέον να μετράει παρουσία σε πέντε παραχωρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Η μεταβίβαση έγινε από την Helleniq Energy με το ποσοστό της τελευταίας να μειώνεται από 100% σε 30% με το υπόλοιπο 70% να περνάει στα χέρια της αμερικανικής εταιρείας ως operator πλέον της παραχώρησης.

Επισημαίνεται ότι τα ερευνητικά προγράμματα για την 1η και 2η Ερευνητική Φάση του Βασικού Σταδίου Έρευνας στην παραχώρηση έχουν ολοκληρωθεί, με την διεξαγωγή γεωλογικών, γεωφυσικών και περιβαλλοντικών μελετών. Με την πρόσκτηση 1.210 χιλιομέτρων σεισμικών 2D το 2022, η διαθέσιμη βάση δεδομένων αρχικά αυξήθηκε κατά 40% και ακολούθησε για πρώτη φορά η πρόσκτηση 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών 3D που καλύπτουν το 88% της παραχώρησης. Η νέα Κοινοπραξία θα αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα προκειμένου να αποφασίσει την είσοδό της στην 3η Ερευνητική Φάση που περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης.