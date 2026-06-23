Κυρίζογλου: «Οι δήμοι δεν μπορούν να στοχοποιούνται για την πυροπροστασία»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μεμονωμένη και δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απάντηση στις αναφορές του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, περί δήμου που δεν είχε προχωρήσει σε ανάθεση έργου πυροπροστασίας, παρά τη χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ που έλαβε από το κράτος, έδωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μεμονωμένη και δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος δήμος έχει πλέον προχωρήσει στην ανάθεση των απαιτούμενων εργασιών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε τη χρηματοδότηση για την πυροπροστασία στις 17 Μαρτίου 2026, δηλαδή λιγότερο από 45 ημέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου. Όπως ανέφερε, παρά τις ασφυκτικές προθεσμίες και τις χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου, η συντριπτική πλειονότητα των δήμων κατάφερε να απορροφήσει και να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κονδύλια σε δράσεις πυροπροστασίας.

Ο κ. Κυρίζογλου έθεσε, επίσης, ζήτημα υποχρηματοδότησης των δήμων, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που διατίθενται από την Πολιτεία καλύπτουν μόλις το 30%-40% του πραγματικού κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Όπως είπε, το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους των δήμων, στερώντας χρηματοδότηση από άλλα αναγκαία έργα για τις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενος στις αιτίες εκδήλωσης μεγάλων πυρκαγιών, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι καμία μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά δεν ξεκίνησε από χώρους για τους οποίους έχουν την ευθύνη καθαρισμού οι δήμοι, ούτε από τον αστικό ιστό. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, οι μεγάλες πυρκαγιές ξεκινούν από περιοχές εκτός της αρμοδιότητας της Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια επεκτείνονται προς τις πόλεις, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η Αυτοδιοίκηση στοχοποιείται δυσανάλογα σε σχέση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο κ. Κυρίζογλου χαρακτήρισε θετική την ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού με νέο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα αποτυπωθεί σε σημαντική μείωση των καμένων εκτάσεων κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Αναφορικά με τους ελέγχους για τον καθαρισμό οικοπέδων, υποστήριξε ότι οι δήμοι καλούνται να επωμιστούν το μεγαλύτερο μέρος των δειγματοληπτικών ελέγχων, σε αντίθεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία -όπως ανέφερε- παρεμβαίνει κυρίως κατόπιν καταγγελίας. Ζήτησε, μάλιστα, να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τον αριθμό των καταγγελιών, των ελέγχων και των προστίμων που επιβλήθηκαν από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες κατά την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι οι δήμοι βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας, με την πρόληψη να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από ειλικρινή συνεργασία, αποφεύγοντας, όπως είπε, τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και τις άδικες κατηγορίες.