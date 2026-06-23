Ακαθάριστα οικόπεδα: Αρχίζουν οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα - 765.489 δηλώσεις καθαρισμού

Με την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr, καταγράφηκαν συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού.

Συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφηκαν με την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr. Παρά τη σημαντική αύξηση των δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών, ενώ παράλληλα θα καταγράφουν ακαθάριστα οικόπεδα και επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους Δήμους.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται. Καλώ ιδιώτες και Δήμους να καθαρίσουν και να διατηρήσουν τους χώρους καθαρούς σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν τώρα δουλέψουμε για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και να μειώσουμε τον κίνδυνο, τότε θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας».

Σημειώνεται πως το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.