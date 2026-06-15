Ρωσία: Χαλαρώνουν οι κανόνες ποιότητας των καυσίμων για να αποτραπούν ελλείψεις

Ο αριθμός των επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχει διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα την πλήρη ή μερική διακοπή της επεξεργασίας πετρελαίου και τη μείωση της παραγωγής βενζίνης, ντίζελ και καυσίμου αεροσκαφών.

Οι ρωσικές αρχές επιτρέπουν σε ορισμένα διυλιστήρια πετρελαίου να παράγουν καύσιμα με χαμηλότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές για την εγχώρια αγορά, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Kommersant», καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών προκαλούν περιορισμούς στον εφοδιασμό καυσίμων.

Ο αριθμός των επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχει διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα την πλήρη ή μερική διακοπή της επεξεργασίας πετρελαίου και τη μείωση της παραγωγής βενζίνης, ντίζελ και καυσίμου αεροσκαφών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπολογισμούς του Reuters.

Η εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη πηγή γράφει ότι οι αρχές προσπάθησαν το περασμένο φθινόπωρο να αποτρέψουν μελλοντικές ελλείψεις καυσίμων χαλαρώνοντας τους κανόνες σε ορισμένα διυλιστήρια, ώστε να τους επιτραπεί να πωλούν βενζίνη και ντίζελ στην εγχώρια αγορά με υψηλότερα επίπεδα θείου και άλλων ρύπων. Το μέτρο παρατάθηκε την 1η Μαΐου, σύμφωνα με την πηγή.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη χαλάρωση των προδιαγραφών, η βενζίνη ενδέχεται να περιέχει περίπου 15 φορές το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη, την Κίνα και την Ινδία.

Οι αρχές επιτρέπουν επίσης υψηλότερο ποσοστό αρωματικών υδρογονανθράκων, τοξικών ενώσεων που συνδέονται με προβλήματα υγείας. Το Reuters δεν μπόρεσε να εντοπίσει επίσημα έγγραφα σχετικά με τις αλλαγές αυτές. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις διυλιστηρίων που παράγουν καύσιμα με χαμηλότερες προδιαγραφές, όπως ανέφεραν πηγές της αγοράς στο Reuters.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Reuters, τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναφερθεί σε διακοπές στην προμήθεια καυσίμων σε περίπου δώδεκα ρωσικές περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ