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Αργεντινή: «Απαγορεύει» το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες που χρωστούν διατροφή

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Αργεντινή: «Απαγορεύει» το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες που χρωστούν διατροφή
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Σε μια ιστορική και απίστευτα έξυπνη κίνηση προέβη η Αργεντινή, προκειμένου να καταβληθούν οι χρωστούμενες διατροφές από διαζευγμένους πατεράδες. Τους απαγορεύει την είσοδο στους αγώνες του Μουντιάλ μέχρι να ξεπληρώσουν το χρέος τους προς τα παιδιά τους.

Ο αθλητισμός έχει τεράστια δύναμη και η Αργεντινή αποφάσισε να την εκμεταλλευτεί με τον σωστότερο τρόπο. Χρησιμοποιώντας το Μουντιάλ 2026 ως μοχλό πίεσης, οι αρχές της χώρας αποσκοπούν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης προς χιλιάδες πατεράδες που δεν πληρώνουν τη διατροφή των παιδιών τους. Περίπου 13.000 μπαμπάδες κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τους αγώνες του Μουντιάλ, αν δεν εξοφλήσουν το χρέος τους.

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