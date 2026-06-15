EE: Το πλήγμα στο μοναστήρι της Λαύρας συνιστά έγκλημα πολέμου

«Η επίθεση της Ρωσίας κατά του μοναστηριού είναι απολύτως αδικαιολόγητη», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Τα πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η επίθεση της Ρωσίας κατά του μοναστηριού είναι απολύτως αδικαιολόγητη», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να εργάζεται κατά την διάρκεια της συνόδου της Ομάδας των 7 για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

«Η επίθεση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, μαζί με τους συμμάχους και εταίρους μας, για να εργασθούμε για μία ειρηνευτική συμφωνία, την οποία πεισματικά αρνείται η Ρωσία. Θα εργασθούμε επ΄αυτού στην G7 στο Εβιάν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress

