Ρωσία: «Μαζικό πλήγμα» κατά στόχων της στρατιωτικής βιομηχανίας στο Κίεβο

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στην Ουκρανία σε σειρά ρωσικών επιθέσεων.

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζικό πλήγμα» κατά εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βιομηχανίας στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο ρωσικός στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι επλήγησαν αντίστοιχοι στόχοι στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και του Ντνίπρο (ανατολικά).

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στην Ουκρανία σε σειρά ρωσικών επιθέσεων, εκ των οποίων μία σφοδρή κατά του Κιέβου που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε ιστορικό καθεδρικό ναό της πόλης.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «εξαπέλυσαν μαζικό πλήγμα με υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς όπλα… και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βιομηχανίας» στο Κίεβο, το Χάρκοβο και το Ντνίπρο, καθώς και σε στρατιωτικά αεροδρόμια και κέντρα επιμελητείας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε από τον ρωσικό στρατό στο Telegram.

«Οι στόχοι του πλήγματος επιτεύχθηκαν, όλοι οι στόχοι επλήγησαν», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι ενήργησε σε αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ